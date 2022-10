Stromsparen in Böztal – Der Gemeinderat will mit gutem Beispiel vorangehen Drei Grad kälter ist es in den Räumlichkeiten der Gemeinde Böztal geworden. Und das ist nicht die einzige Massnahme, die seit dem 1. Oktober aktiv ist. Linus Schauffert

Die Strassenbeleuchtung in Teilen Böztals bleibt bis auf weiteres zwischen 0.30 Uhr und 5 Uhr ausgeschaltet. Foto: Johanna Bossart

Keine leuchtenden Logos, keine Elektroöfen, drei Grad kältere Räume: Das sind nur drei der Massnahmen, die der Böztaler Gemeinderat zum Sparen von Strom beschlossen hat. Seit dem 1. Oktober sind diese aktiv.

Wie er am Dienstag in einer Medienmitteilung kommuniziert, will der Gemeinderat mit gutem Beispiel vorangehen und schränkt hierfür unter anderem den Komfort der eigenen Mitarbeitenden ein. Während der Heizperiode soll die Raumtemperatur aller Liegenschaften, die der Gemeinde gehören, um drei Grad gesenkt werden – von etwa 23 auf maximal 20 Grad.

Zu den betroffenen Gebäuden gehören unter anderem die Gemeindeverwaltung, das Schulhaus und die Turnanlagen, wie die Gemeinde auf Anfrage erläutert. Die Temperatur in nicht benutzten Räumen wird sogar noch stärker reduziert. Von sämtlichen steckerfertigen Geräten zum Heizen oder Kühlen der Räumlichkeiten wird komplett abgesehen.

Umrüsten auf LED

Zudem verzichtet man auf alle nicht sicherheitsrelevanten Aussen- und Gebäudebeleuchtungen der Gemeinde. Hierzu gehören beispielsweise Logos, der Aushangkasten oder Beleuchtungen, die der Gebäudeinszenierung dienen.

Die ganze Böztaler Bevölkerung betrifft die Massnahme, dass die Strassenbeleuchtung in den Ortsteilen Effingen, Elfingen und Hornussen zwischen 0.30 Uhr und 5 Uhr komplett abgeschaltet wird. Im Ortsteil Bözen wird sie derweil reduziert.

Die Gelegenheit, welche die drohende Mangellage bietet, will der Gemeinderat auch gleich nutzen, um sämtliche Strassen- und Schulplatzbeleuchtungen bis spätestens 2024 auf LED umzurüsten.

