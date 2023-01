Weltwirtschaftsforum – Der Geist von Davos spricht Ukrainisch Das WEF wird zur Hilfekonferenz für das kriegsversehrte Land. Die Forderungen nach Hilfsgeldern für den Wiederaufbau werden lauter – und könnten für die Schweiz unangenehm werden. Jorgos Brouzos Markus Häfliger

Unterstützung, solange es nötig ist: Ursula von der Leyen (links) umarmt Olena Selenska, die Ehefrau von Wolodimir Selenski. Foto: Gian Ehrenzeller (Keystone)

Olena Selenska braucht nur wenige Worte, um das Publikum in Davos in ihren Bann zu ziehen. Die ukrainische First Lady ist der Stargast am ersten Tag des Weltwirtschaftsforums (WEF) – und sie redet den anwesenden Politikerinnen und Firmenchefs ins Gewissen. «Schauen Sie sich um!», ruft Selenska in den Saal. Viele Länder oder Firmen hätten ihren Einfluss genutzt, um der Ukraine zu helfen und die Welt zusammenzubringen. Andere aber würden ihren Einfluss missbrauchen und die Welt auseinandertreiben. Wer das vor allem ist, steht für Selenska ausser Frage. Allein am Dienstagmorgen habe der russische Krieg in der Ukraine 43 Menschenleben genommen, sagte Selenska. «Russland tötet.»