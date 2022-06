Porträt über eine legendäre Chorleiterin – Der Geist der «Würmli-Chöre» lebt weiter Von den Kinder- und Jugendchören an der Musik-Akademie hat sich Susanne Würmli-Kollhopp vor zwei Jahren verabschiedet, vom Musizieren aber nicht. Im Freilichttheater «Hauenstein», das am 10. Juni beginnt, hat sie die musikalische Leitung. Julia Konstantinidis

Blickt zufrieden auf ihr Lebenswerk: Susanne Würmli-Kollhopp. Foto: Dominik Plüss

Neun Kinder- und Jugendchöre mit knapp 400 Mitgliedern leitete Susanne Würmli-Kollhopp gleichzeitig. Wie sie diese alle aneinander vorbeibekam, erzählt die Chorleiterin bei einem Treffen im Garten der Musik-Akademie Basel: «Am Nachmittag probte ich mit den Kindern, am frühen Abend mit den Jugendlichen und am späteren Abend mit den jungen Erwachsenen.»

Ganzen Generationen von sogenannten «Würmli-Kindern» brachte die Chorleiterin die Freude an der Musik und dem Singen näher, sie selbst ist heute weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt für ihre Arbeit.

Dass sie sich ein ganzes Netzwerk an Chören aufbauen würde, hat Susanne Würmli-Kollhopp nicht geplant, als sie 1982 den ersten Kinderchor der heutigen Musik-Akademie aufbaute. Es war der Beginn einer Ära, die 2020 endete. Die Pandemie verhinderte damals, dass Würmli-Kollhopp mit einem Abschiedskonzert gewürdigt werden konnte, es wurde Mitte Mai in festlichem Rahmen im Stadtcasino nachgeholt.

Gemeinschaft trägt den Chor

«Das Herzweh ist schon zwei Jahre her», sagt Würmli-Kollhopp mit Blick auf die Zeit unmittelbar nach ihrer Pensionierung – mit 75, notabene. Dass ihre Arbeit über 40 Jahre lang bei den Schülerinnen und Schülern so gut ankam, schreibt sie heute zu einem grossen Teil auch diesen selbst zu: «Es war nicht ich allein, die diese Chöre getragen habe. Es waren auch die Sängerinnen und Sänger.» Es sei vor allem die Gemeinschaft, die beim Singen entstehe, die einen Chor trage.

Freilichttheater «Hauenstein»

Das noch junge Museum Silo 12 in Läufelfingen wird vom 10. bis 26. Juni 2022 zum ersten Mal als Freilichttheater genutzt. Aufgeführt wird das Mundartstück «Hauenstein», das der Autor Ueli Remund eigens für das Projekt geschrieben hat. Es spielt in den Jahren 1816 bis 1858. An der Leitfigur des Grossbauern und Politikers Heinrich Strub aus Läufelfingen werden unter der Regie von Danny Wehrmüller Ereignisse und Entwicklungen dieser Zeit thematisiert: die Hungerjahre 1816/17, die Auswanderungswelle nach Amerika, der Bau der neuen Passstrasse, die Trennungswirren zwischen Stadt und Landschaft, der Anbruch des Eisenbahnzeitalters, der Bau des Hauensteintunnels mitsamt der Brandkatastrophe von 1857. Susanne Würmli-Kollhopp hat die musikalische Leitung der Produktion, für die sie auch die Chorsätze zu den Liedern verfasst hat.



In ihren Chören hat das so gut geklappt, dass aus den Würmli-Kindern zum Teil Liebespaare wurden, manche blieben bei der Musik und bevölkern heute selbst die Basler Chorlandschaft als Leiterinnen oder Leiter. «Man muss die Gemeinschaft hegen und pflegen, Anteil nehmen am Leben der anderen und sie ernst nehmen.»

Besonders bei der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen komme einiges an Veränderungen zusammen, so Würmli: «Man kann die Lebensläufe nicht ausklammern», sagt sie. Mit pädagogischem Geschick hielt die ausgebildete Primarlehrerin und Heilpädagogin pubertierende Jugendliche bei der Stange.

Nach ihrem Studium in «Musik und Bewegung» an der Musik-Akademie Basel bildete sich Würmli-Kollhopp kontinuierlich in den Bereichen Gesang und Dirigieren weiter.

Dass sie auch selber Lieder komponiert oder sie mehrstimmig arrangiert hat, entstand quasi aus einer Not. Denn das Liedgut für Kinder sei zunächst nicht besonders gross gewesen. Mit der Zeit kam derart viel Material zusammen, dass Würmli-Kollhopp im Eigenverlag ein Buch mit 30 eigenen Liedern für Kinder herausgab.

Internationalität erlebt

Mittlerweile sind im Verlag Singlust auch insgesamt sechs Hefte mit Chorsätzen von Volksliedern erhältlich. «Diese Lieder haben mich immer interessiert, weil sie handfest sind. Es geht darin um Liebe und Krieg, Kummer und Freude. Solche Themen sind international. Das wollte ich auch in meiner Arbeit immer sein.»

Das Interesse für andere Kulturen und Länder liegt in ihrer eigenen Biografie, denn Würmli-Kollhopp wuchs teilweise im Internationalen Kinderdorf Pestalozzi im appenzellischen Trogen auf und kam dort in ihrer Jugend mit Liedern aus aller Welt in Berührung.

Seit mehr als 40 Jahren lebt Würmli-Kollhopp mit ihrer Familie in Buckten im Baselbiet. Den Chor des Dorfes leitet sie seit 42 Jahren. «Ich liebe es, etwas aufzubauen und dranzubleiben», sagt sie. Dafür wurde sie 2003 mit dem Spartenpreis Musik des Kulturpreises des Kantons Basel-Landschaft ausgezeichnet, und 2010 erhielt die Chorleiterin den Kulturpreis der Stadt Basel.

«Ich bin voll zufrieden damit, was ich gemacht habe», sagt Würmli-Kollhopp mit dem Blick auf ihr Lebenswerk, die «Würmli-Chöre». Für irgendetwas müsse der Name auch dienen, meint sie mit trockenem Humor.

Die Kinder hat sie an ein neues Leitungsteam abgegeben – «es war in Ordnung». Aber so ganz aufs Dirigieren, Arrangieren, Proben und Singen verzichtet Würmli-Kollhopp nicht: Mit dem Chor Buckten und im Rahmen des Freilichttheaters «Hauenstein» bleibt sie in der Basler Chorlandschaft weiterhin hörbar.



Julia Konstantinidis ist seit 2020 Redaktorin im BaZ-Ressort Kultur&Gesellschaft. Mehr Infos

