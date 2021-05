Leitartikel zu den Gratis-Kitas – Der Gedächtnis­schwund der Sozialdemokraten Die populistische Forderung der Baselbieter SP nach kostenloser Kinderbetreuung zeigt: Die wählerstarke Mittelschicht ist den neuen Linken wichtiger als die Einkommensschwachen. Meinung Leif Simonsen

Wenn es nach der Baselbieter SP geht, sollen auch die Reichsten künftig ihre Kinder unentgeltlich in die Kita schicken dürfen. Foto: Anna-Tia Buss

Es klingt fantastisch. Die Baselbieter SP will dank der Initiative «Gebührenfreie Kita für alle Familien» den Landkanton, der selbst in der konservativen Schweiz in Sachen Kinderbetreuung rückständig ist, europaweit an die Spitze katapultieren. Die Forderung ist radikal: Alle Eltern können ihre Kinder von Montagmorgen bis Freitagabend unentgeltlich zur Kinderbetreuung bringen.

Das ist in den Ohren der linken Wähler Musik. In einem sogenannt partizipativen Prozess wählten die Baselbieter (offiziell durften alle mitmachen) die Forderung nach Gratis-Kitas zwischen fünf SP-Vorschlägen aus. Am Samstag wird gesammelt – und wenig spricht gegen die Ankündigung der Baselbieter SP-Präsidentin Miriam Locher, dass die Unterschriften an einem Tag zusammenkommen. Dass das Anliegen zieht, zeigt sich schon in Basel-Stadt. Hier ist die Initiative «Kinderbetreuung für alle» hängig, ebenfalls das Ergebnis eines partizipativen Prozesses.