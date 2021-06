Kommentar zum Basler Parkplatzabbau – Der fundamentale Widerstand des Gewerbes ist kontraproduktiv In Basel verschwinden immer mehr oberirdische Parkplätze, ohne dass sie in Quartierparkings verlagert werden. Eine Mitschuld tragen auch die Bürgerlichen. Es braucht jetzt Lösungen, nicht bloss Opposition. Meinung Alexander Müller

Basel verliert aus verschiedenen Gründen laufend Parkplätze. An der Allschwilerstrasse beispielsweise, um die Sicherheit für Velofahrer zu erhöhen. Ersetzt wurden diese abgebauten Parkplätze jedoch nicht. Foto: Pino Covino

In Basel sollen weitere oberirdische Parkplätze abgebaut werden und durch unterirdische Quartierparkings ersetzt werden. Dieser Entscheid ist von einer grossen Mehrheit des Grossen Rats und mit vielen bürgerlichen Stimmen gefällt worden. Der städtische Raum ist zu knapp, um ihn als Abstellfläche für Autos zu verschwenden. Den meisten Automobilisten dürfte es ziemlich egal sein, ob ein Parkplatz auf der Allmend oder im Parkhaus ist. Wichtig ist, dass es überhaupt Möglichkeiten zum Parkieren gibt.

Quartierparkings haben eine Reihe von Vorteilen. Mit einer guten Verkehrsleitung zu freien Parkhäusern am richtigen Ort würde der lästige Suchverkehr deutlich reduziert – das schont die Umwelt sowie die Nerven von Anwohnern und Autofahrern. Das Verkehrsleitsystem hätte aber noch einen anderen Effekt: Es wäre stets für alle auf einen Blick ersichtlich, ob es genug Parkplätze hat. Sind in einem Quartier die Parkhäuser regelmässig bis auf den letzten Platz belegt, stiege der Druck auf die Regierung, weitere Parkhäuser zu bauen respektive zuzulassen. Das ist heute anders: Die Auslastung der Parkplätze auf der Allmend ist zwar in vielen Quartieren extrem hoch – so richtig sichtbar ist dies jedoch nicht.