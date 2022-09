Nachteil auf der Strasse – Warum Frauen lieber Mountainbike statt Rennrad fahren Auf dem Bike Weltspitze, auf dem Rennrad die Ausnahme: Die Schweizer Velofahrerinnen sind einseitig verteilt. Das Phänomen beginnt bereits im Kindesalter. Pia Wertheimer

Bikerin Sina Frei (links) kennt das Gelände und die Strasse – sie steigt immer wieder aufs Rennvelo, um Rennen zu bestreiten. Hier an der diesjährigen Tour de Suisse. Foto: Gian Ehrenzeller (Keystone)

Es ist eine verkehrte Welt: In der Schweiz sind zahlreiche Frauen auf dem Rennrad unterwegs, in den Vereinen sind sie hingegen rar. Und während im Spitzensport seit geraumer Zeit gleich mehrere Schweizer Mountainbikerinnen regelmässig aufs Podest steigen, glänzen an den internationalen Strassenrennen meist nur Marlen Reusser und Elise Chabbey. Wir haben dieses Phänomen mit verschiedenen Akteuren diskutiert: