Jérôme Kym in Muttenz am Start – Der Frühberufene meldet sich zurück Der Möhlemer Tennisprofi Jérôme Kym greift wieder an. Nachdem er seit Anfang Jahr über 600 ATP-Ränge hochgeklettert ist, will er auch beim Muttenzer Future-Turnier Punkte sammeln. Thomas Wirz

«Ich muss noch aggressiver werden und mehr Punkte am Netz abschliessen», sagt Jérôme Kym. Foto: Freshfocus

Dreieinhalb Jahre ist es her, als ein knapp 16-jähriger Fricktaler für Tennis-Schlagzeilen sorgte. Die nationale Nachwuchshoffnung Jérôme Kym bedankte sich für das erste Aufgebot ins Schweizer Davis-Cup-Team mit einem Sieg im Doppel und einem verblüffend selbstbewussten Auftritt. An der Seite von Henri Laaksonen schlug Kym das russische Paar Rublev/Donskoi und wurde Stunden später schon als potenzieller Nachfolger von Roger Federer gehandelt.

Kein Wunder war es deshalb, dass dem 1,98 Meter grossen Youngster in der Folge die Bälle nicht mehr so locker vom Schläger gingen und er anderthalb Jahre stagnierte. Vom nationalen Leistungszentrum Biel wechselte der Tennishüne zu Privatcoach Urs Walter, von diesem dann Ende 2020 zum früheren österreichischen Spitzenspieler Markus Hipfl.

Der Kitzbühler scheint es mittlerweile geschafft zu haben, Kyms junge Karriere wieder in die richtigen Bahnen zu lenken. «Einerseits hat er mir die Augen für die Realitäten geöffnet, andererseits spüre ich viel Vertrauen», sagt die aktuelle nationale Nummer 12 zur Zusammenarbeit.

Die Arbeit zahlt sich aus

Auf die Frage, was konkret mit «Augen öffnen» gemeint sei, muss der begabte Hobbytambour nicht lange überlegen: «Mein Trainer hat mir klargemacht, dass der Weg zum Tennisprofi nur über harte und konsequente Arbeit geht. Das versuche ich nun jeden Tag umzusetzen und dabei auch noch Spass zu haben.» Die Kooperation hat resultatmässig jedenfalls bereits Früchte getragen. Der Aargauer hat seit Beginn des Jahres 626 ATP-Ränge gewonnen und wird derzeit auf Position 494 geführt.

Den grossen Sprung nach vorne verdankt er in erster Linie zwei ausgezeichneten Auftritten an den Challenger-Turnieren von Verona und Lugano, wo er je vier höher rangierte Gegner eliminieren konnte. Den Aufwärtstrend vermochte der starke Aufschläger in den letzten zwei Wochen nun auch in der NLA-Interclubmeisterschaft zu bestätigen. Mit den Grasshoppers Zürich wurde er am Sonntag Schweizer Meister und beeindruckte dabei mit total zehn Siegen aus elf Partien (sieben im Einzel und vier im Doppel).

In die Top 300

Kyms nächste Ziele sind klar vorgezeichnet: «Bis Ende Jahr will ich in den Top 300 der Welt stehen und vorwiegend auf Challenger-Ebene spielen.» Womit er sich auch wieder seinen früheren Bieler Trainingskollegen Dominic Stricker und Leandro Riedi annähern würde, die ihn vorübergehend abgehängt hatten. Aufhorchen lässt auch ein anderes Statement des wuchtigen Offensivspielers. Gefragt, in welche Richtung er seine Spielweise weiter entwickeln müsse, sagt er: «Ich muss noch aggressiver werden und mehr Punkte am Netz abschliessen. Da fehlt manchmal schon noch die Konsequenz.»

Mit dem Muttenzer 25’000-Future-Turnier, das in dieser Woche über die Bühne geht, hat der stärkste Spieler der Region Basel im Übrigen noch eine kleine Rechnung offen. Bei der letztjährigen Turnierpremiere kämpfte er sich bis in den Halbfinal vor, wo er gegen Landsmann Jakub Paul aber verletzungsbedingt aufgeben musste. Kym will nicht so weit vorausblicken und sagt: «Ich glaube, ich habe gelernt, Match für Match zu nehmen. Gerade auf Future-Ebene ist fast jedes Spiel hart umkämpft.»

