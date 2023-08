Kuriosum in Birsfelden – Der frech kreierte Pizza-Hotspot Die Familie Schmid lebt damit, dass sich Besucherinnen und Besucher des Birsufers Pizza an ihre Adresse liefern lassen. Nicht, dass sie das gern tut. Daniel Aenishänslin

Eine klare Ansage: «Wir haben nichts bestellt.» Foto: Lucia Hunziker

«Nicht klingeln! Wir haben nichts bestellt.» In Grossbuchstaben prangt die Aufforderung am Eingang zum letzten Haus am rechten Birsufer in Birsfelden gleich vis-à-vis des Birsköpfli.