Wegen neuer SBB-Passarelle – Der französische Bahnhof in Basel wird abgerissen Im Nordwesten des Basler Bahnhofs entsteht ein neuer oberirdischer Perronzugang. Der französische Bahnhof muss dafür weichen.

Teil der neuen Fussgängerbrücke bei der Margarethenbrücke sind gemäss SBB umfangreiche Umbauten im Bereich der Perrons und Gleise. So müssen Perrons an den Gleisen 4 bis 12 nach Westen verlängert werden SBB.

Der direkt neben der Margarethenbrücke liegende Perronzugang soll frühestens 2037 in Betrieb genommen werden. Vorgesehen ist eine rund 15 Meter breite Fussgängerbrücke, die alle Perrons mit Treppen, Rolltreppen und Doppelliften erschliessen soll. Dies teilten die SBB am Dienstag mit.

Für die Realisierung des Projektes sind umfangreiche Umbauten im Bereich der Perrons und Gleise nötig, wie es weiter in der Mitteilung heisst. So müssten die fünf Perrons an den Gleisen 4 bis 12 nach Nordwesten verlängert werden.

Dafür soll der französische Bahnhofsteil SNCF rückgebaut werden. Die Gleise im Bahnhof SNCF sollen in den Bahnhof Basel SBB integriert und «durchgebunden» werden. Dies, weil separate Gleise für Züge von und nach Frankreich bei Eröffnung des Perronzugangs Margarethen nicht mehr nötig sein würden, da auf den grenzüberschreitenden Linien dann bereits mehrstromfähige Züge verkehren würden.

Mit dem Bau der neuen Brücke soll frühestens im Jahr 2031 begonnen werden und frühestens 2037 in Betrieb genommen werden. Die Kosten belaufen sich gemäss SBB auf eine «niedrige dreistellige Millionenhöhe».

Wettbewerb geplant

Die SBB möchten im zweiten Halbjahr 2023 einen Gestaltungswettbewerb für die neue Fussgängerbrücke ausschreiben. Zum einen solle mit dem Wettbewerb «ein verkehrlich und stadträumlich optimales Zusammenspiel mit einem künftigen Ersatzneubau für die Margarethenbrücke» entwickelt werden. Zum anderen liege der neue Perronzugang im Perimeter des Bundesinventars der schützenswerten Ortsbilder von nationaler Bedeutung und habe deshalb hohen Gestaltungsansprüchen zu genügen.

Die oberirdische Erschliessung im Westen hat aus Sicht der SBB mehrere Vorteile. Dadurch verschieben sich die Halteorte der Züge mehr nach Westen. Damit rücken sie näher zur Margarethenbrücke wund erschliessen den künftigen Tramknoten «Markthallenplatz» besser. Mit diesem will der Kanton den Centralbahnplatz verkehrlich entlasten.

Direkt neben der Margarethenbrücke: So plant die SBB die neuen Perronzugänge.

Ausserdem sei es sinnvoller, eine neue Personenunterführung in enger Abstimmung mit einem künftigen Tiefbahnhof zu planen und zu realisieren, heisst es in der Mitteilung der SBB. Die Personenunterführung und der Tiefbahnhof seien für spätere Ausbauten im Bahnknoten nötig. Gemeint ist unter anderem das umstrittene Herzstück, die Tiefbahnverbindung zwischen dem Bahnhof SBB zum Badischen Bahnhof.

Von 2023 bis 2025 werden die SBB zwischen der heutigen Passerelle und der Margarethenbrücke eine zweite provisorische Passerelle erstellen. Damit wollen die SBB die bestehende überlastete Passerelle kurzfristig entlasten und die nötigen Kapazitäten für das Bahnangebot ab 2025 schaffen.

