Abflugprozeduren am Euro-Airport – Der Fluglärm über Allschwil hat kein Ende Vor 14 Tagen hat die französische Luftfahrtbehörde am Euro-Airport optimierte Startrouten eingeführt. Doch Allschwil leidet unter dem Fluglärm weiter wie zuvor. Thomas Dähler

Flug IV217 fliegt am 27. Juli um 22.33 Uhr über Allschwil und sorgt für hohe Lärmwerte – ein Beispiel von vielen auf dem Online-Tool Travis. Screenshot: BaZ

Auch zweieinhalb Jahre nach Einführung des Satellitenunterstützten Navigationssystems RNAV am Euro-Airport leiden die Anwohner unter mehr statt weniger Fluglärm. Am vergangenen 15. Juni hat die französische Luftfahrtbehörde DGAC deshalb einen neuen Anlauf zur Optimierung der Flugrouten nach Südstarts genommen. Doch wer den Flugverkehr verfolgt – dies ermöglicht der Euro-Airport jetzt in Echtzeit –, stellt fest, dass viele Piloten nach dem Start Richtung Süden die Schleife nach Westen weiterhin über Allschwil fliegen. Die einst versprochene Reduktion der Anzahl durch Fluglärm belasteter Personen kann entsprechend noch immer nicht eingelöst werden.

