Freistil zu den Royals – Der Fluch der Integration Als britischer Staatsangehöriger hätte ich viel zu sagen über die englische Königsfamilie. Nur will das in Basel niemand hören. Daran bin ich wohl selber schuld. Nick Joyce

So einträchtig standen sie 2018 noch beisammen: Queen Elizabeth II mit (von links) Meghan und Harry, William und Kate. Foto: Matt Dunham (Keystone)

Die Royals sind seit Meghans und Harrys Exodus aus dem Buckingham-Palast ein Dauerthema in den Schweizer Medien. Auf den Umzug in die USA folgte vor wenigen Wochen der Enthüllungstalk mit Oprah Winfrey, nun ist Prinz Philip im hohen Alter von 99 Jahren verstorben.

Zu meinem Erstaunen will aber kein Knochen wissen, was ich als britischer Staatsangehöriger vom anhaltenden Trubel im Hause Windsor halte. Dabei beobachte ich die Royals schon seit meiner Kindheit.

Ich kann mich noch genau an den Tag erinnern, an dem Charles 1969 als Prince of Wales eingesetzt wurde. Seine Vermählung habe ich 1981 von Anfang bis Ende live im Fernsehen verfolgt. Und Dianas Tod und Elton Johns Neudeutung von «Candle in the Wind» haben mich 1997 sehr berührt.