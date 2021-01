Corona macht erfinderisch – Der fliegende Müllmann Eigentlich ist Martin Schmied Langstreckenpilot. Doch Einsätze hat er derzeit fast keine. Jetzt steuert er Bubendorf statt Rio de Janeiro an. Martin Furrer

Von Berufs wegen pilotiert Martin Schmied eine Boeing 777. Derzeit leistet er aber im Baselbiet Dienst als Müllmann und Müllwagen-Chauffeur. Foto: Pino Covino

In Lupsingen, Baselland, gleichen die leeren Äcker einsamen Rollfeldern. Wolken ziehen über den Himmel, aber keine Flugzeuge. Martin Schmied, bald 50 Jahre alt, sitzt in seinem Haus und schaut hinaus. Er hat eine sportliche Figur und ein offenes Gesicht.

Er lebt gern hier, mit seiner Frau, seinem 17-jährigen Sohn und der Katze, die durch das Wohnzimmer tigert. Aber genauso gern pflegt er sich für ein paar Tage von der Idylle zu verabschieden. Dann fährt ihn seine Frau an den Euro-Airport. Dort besteigt er eine Maschine mit derselben Selbstverständlichkeit, mit der andere in ein Tram steigen, und reist nach London, zu seinem Arbeitgeber – einer grossen Airline, deren Name hier nichts zur Sache tut. Schmied ist Linienpilot. Er fliegt Langstrecken auf einer Boeing 777. Seine Destinationen sind Nord- und Südamerika, Asien, Afrika. Wenn Schmied im Cockpit seinen Dienst tut, ist Lupsingen für ihn nur noch ein mikroskopisch kleiner Fleck auf der Weltkarte.