Stadtjäger – Der fliegende Heiler Er steht heute auf verlorenem Posten: Fast 150 Jahre lang war der Engel an der Bäumleingasse 4 Namensgeber einer Apotheke. Dann zog die Offizin an die Freie Strasse. Dominik Heitz

Der goldene Engel in der Bäumleingasse 4 ist nicht irgendein Engel. Es handelt es sich um Raphael, den Schutzheiligen der Kranken, der Reisenden und der Apotheker. Foto: Dominik Heitz

Mit der Vorweihnachtszeit macht sich auch die Welt der Engel in zunehmendem Masse bemerkbar. Da ist es nur logisch, dass auch der goldene Engel an der Fassade des Hauses Bäumleingasse 4 vermehrt den Blick auf sich zieht. Er lächelt milde, ja beinahe gütig. Und damit beruhigt er die Menschen – gerade solche, die in Zeiten wie diesen verunsichert sind.

Unser Engel ist nicht irgendein Engel. Es handelt sich um Raphael. Seine Name bedeutet «Gott hat geheilt», und das heisst auch: Raphael ist der Schutzheilige der Kranken, der Reisenden und der Apotheker. Deshalb hält der Engel auch einen Palmenzweig in seiner Linken, denn dieser steht für das Paradies und das ewige Leben.