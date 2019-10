Der Fisch stinkt vom Kopf her

Dieses Urteil war nicht auf den amtierenden Fifa-Chef Gianni Infantino gemünzt, sondern auf seinen Vorgänger Sepp Blatter. Die Reaktionen vom noblen Zürichberg kamen schnell und heftig. Gedroht wurde zuerst mit einer Verleumdungsklage, dann mit einer Gegendarstellung, übrig blieb schliesslich eine zahnlose Erklärung des Fifa-Kommunikationsdirektors Walter De Gregorio. «Tatsachenwidrige Behauptungen», «Wertungen, die jeglichen Anstand vermissen lassen», «gehässige Anwürfe», «schwer persönlichkeitsverletzend» – grobes Geschütz wurden aufgefahren. Aber: Kein einziger Vorwurf konnte widerlegt werden.

Sepp Blatter, nach dem in Visp VS sogar eine Primarschule benannt ist, schwebt ohnehin über den Wolken und sieht sich offensichtlich als gottähnliche Gestalt von historischer Bedeutung. «Ich habe gelitten, auch Christus hat gelitten. Aber jetzt geht es wieder gut», äusserte er sich nach seinem Rücktritt. Fünf Jahre später muss man leider feststellen, dass der Sumpf im Weltfussballverband noch tiefer geworden ist. Der Fussball ist «das Spielzeug von Autokraten, Hintersassen und Speichelleckern», wie Holger Gertz die Misere in der «Süddeutschen Zeitung» zusammenfasst: «Geldzähler, Schwätzer, Konzepttrainer, Zwischenraumspieler, Marketingexperten, Einwurfcoaches, Bilderteppichknüpfer ...» (SZ, 18.10.2019) Tags darauf leuchtet auch Marcel Rohr in der BaZ in die «Dunkelkammer des Fussballs» und schreibt zutreffend von «gierigen Verbänden». Kleptokratie, «Herrschaft der Plünderer».

Es ist möglich, einen Fussballclub auch ohne mafiöse Strukturen, Günstlingswirtschaft und Peinlichkeiten erfolgreich zu führen

Man darf gespannt sein, ob die angegriffenen Dunkelmänner um Gianni Infantino sich auch in diesem Fall mit ähnlich empörten Worten gegen die Angriffe in den Medien wehren werden. Die Konstanz jedenfalls ist frappant: Walliser und Schandfleck für die Sportwelt und sein Heimatland Schweiz.

Im Sport, insbesondere auch im Profifussball, kommt es entscheidend darauf an, welche Personen an der Spitze der Verbände stehen. Glaubwürdigkeit und Integrität sind die entscheidenden Voraussetzungen. Dass man einen Fussballclub auch ohne mafiöse Strukturen, Günstlingswirtschaft und Peinlichkeiten erfolgreich führen kann, beweist seit Jahrzehnten der SC Freiburg. Ende September 2019 ist Fritz Keller, sein langjähriger Vorsitzender, zum Präsidenten des Deutschen Fussball-Bundes (DFB) gewählt worden. Der Kaiserstühler Winzer, Kellermeister, Weinhändler und Hotelier ist für den anspruchsvollen Job die Idealbesetzung. Die Liebe zum Fussball war ihm in die Wiege gelegt. Als Pate – und Namensgeber – stand 1957 Fritz Walter in Oberbergen am Taufbecken. Legendärer Spieler des 1. FC Kaiserslautern, der als Kapitän der Nationalmannschaft drei Jahre zuvor das «Wunder von Bern» mitbewirkt hatte, den Sieg bei der Weltmeisterschaft.

Bereits unter seinem angesehenen Vorgänger Achim Stocker, Präsident während 36 Jahren, bekannte sich der Verein zur gesellschaftlichen Verantwortung jenseits seines Kerngeschäfts Profifussball. Bildung, Bewegung, Umwelt und Solidarität. Diesen Zielen dienen die Freiburger Fussballschule und – zusammen mit der Stadt Freiburg – die Achim-Stocker-Stiftung.