Die Finalspiele des Basler Cup

Den Auftakt des Finalwochenendes machen am Freitag die Senioren. Am Samstag sind die Junioren und die Männer an der Reihe. Das Finalspiel bei den Aktiven wird zwischen den beiden Zweitligisten FC Möhlin-Riburg/ACLI und dem FC Allschwil ausgetragen. Die letzte Begegnung der beiden vom letzten Samstag in der Liga ging mit 4:1 an Möhlin. Allschwil verpasste den Aufstieg in die 2. Liga inter als Zweitplatzierter knapp. Der Trainer und der Assistent der Fricktaler, Dominik Müller und Stephan Leu, werden ab kommender Saison für die erste Mannschaft des SC Binningen tätig sein.

Am Sonntag kommt es schliesslich zu einem Novum am Basler Cup: Zum ersten Mal werden die Finalspiele der Frauen an einem separaten Tag abgehalten. An diesem Tag sind neben den Spielen weitere Programmpunkte geplant, die Sie hier aufgelistet sehen.

Sportanlage Fiechten, Reinach

Freitag, 17. Juni

19.00 Senioren 30+ SV Muttenz - FC Rheinfelden a

19.00 Senioren 40+ FC Dardania - FC Black Stars

Samstag, 18. Juni

11.00 Junioren C SV Muttenz a - FC Amicitia Riehen a

13.15 Junioren B FC Black Stars a - FC Concordia a

15.30 Junioren A SV Muttenz - FC Oberwil

18.00 Herren FC Möhlin-Riburg/ACLI - FC Allschwil

Sonntag, 19. Juni

10.30 FF-15 FC Concordia - SV Sissach rot

12.30 FF-19 FC Concordia - SV Sissach

15.00 Frauen FC New Stars - FC Therwil