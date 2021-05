Das beliebte Basel Tattoo auf dem Kasernenareal muss ein weiteres Jahr aussetzen. Foto: Tino Briner

Zum zweiten Mal in Folge: kein Basel Tattoo, keine Bundesfeier am Rhein, kein Hafenfest. Ob die Herbstmesse – wie zuletzt im Jahr 2019 – stattfinden kann, ist ebenfalls noch ungewiss. Und ob die nun zweimal abgesagte Fasnacht im nächsten Jahr die Stadt endlich wieder drei Tage lang in einen Ausnahmezustand versetzt, darüber wagen sich manche aus Angst vor einer Enttäuschung schon gar keine Gedanken mehr zu machen.

Für viele Baslerinnen und Basler scheint damit das Jahr 2021 stadtfest- und feiermässig bereits zu Ende zu sein, noch bevor es richtig gestartet ist.