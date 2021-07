In der 1. Klasse durch die Schweiz – Der Ferienpass für Erwachsene Für alle, die sich zu spät um die Sommerferien gekümmert haben, heisst das neue Zauberwort: «Sommer-GA». Unsere Autorin hat es getestet und ist jetzt Fan von Tagesausflügen in der Schweiz. Nora Zukker

Ob ein Eis an der Ecke oder ein Glas Champagner unter einer Palme – nach Ascona kann man immer wieder fahren. Foto: Alamy Stock Photo

Am ersten Tag meiner Ferien hat die Stadt Zürich eine Baustelle vor dem Haus aufgebaut. Eher ungünstig für eine wie mich, die es nicht hinbekommen hat, etwas zu planen, zu buchen und wegzufahren.

Ich hatte gedacht: Hauptsache, jeden Tag so lange schlafen, wie ich kann, und dann schauen, was der Tag mit mir vorhat. Sommer in Zürich ist ja nie verkehrt, bis ich dann immer öfter an Büne Huber denken musste, der singt: «Dene drei Tag, wo me nid so guet cha schlittle, seit me Summer.»

Die Bagger und der Regen vor dem Haus halfen mir also bei meiner Entscheidung, um 7 Uhr meinen Rucksack zu packen, und teilten mir indirekt mit, dass ich vor 17 Uhr gar nicht erst zurückkommen muss. Am SBB-Schalter sagte ich, ich möchte gerne zu einer Palme und abends wieder zu Hause sein. Zehn Minuten später besass ich ein «Sommer-GA». Für 480 Franken – das macht 16 Franken pro Tag und man braucht nicht einmal ein Halbtax dafür – kann man während eines Monats in der 1. Klasse durch die Schweiz fahren. Das ist nicht nur wahnsinnig nachhaltig – oder swisstainable, wie Schweiz Tourismus dazu sagt – , sondern gibt einem auch das Gefühl, ein mondänes kosmopolitisches Leben im eigenen Land zu führen.