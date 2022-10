«Sexist man alive» – Der Feminist und Mansplainer Der Blogger, Kolumnist und Internetversteher Sascha Lobo war schon immer eine Reizfigur. Nun hat ihn ausgerechnet Alice Schwarzer zum grössten Sexisten der Gegenwart erklärt. Michèle Binswanger

Autor, Kolumnist, Reizfigur: Sascha Lobo provoziert seine Leserinnen gern. Foto: dbutzmann.de

Eigentlich müsste er es gewohnt sein. Sascha Lobo, der Mann mit der auffälligen Frisur, kennt sich mit Provokationen aus. Bekannt wurde er Anfang der Nullerjahre als Werber, Blogger und Autor, der dem staunenden Pöbel das Internet erklärte – und warum er es als digitaler Bohémien besser versteht als jeder andere.

Heute geht er auf die Fünfzig zu, ist er immer noch Blogger und Kolumnist, nur versteht der Pöbel mittlerweile mindestens so viel vom Internet wie er. Deshalb hat er auch diversifiziert und hat als moderner Universalgelehrter zu beinahe jedem Thema eine Meinung anzubieten.

Selbstgerechte Arroganz

Bösartigkeiten sind Lobo also nicht neu – nur hatte er diese kaum von politischen oder weltanschaulichen Gegnern zu fürchten, sondern es waren vor allem Kollegen der schreibenden Zunft, die Lobo für einen Besserwisser hielten und nicht ausstehen konnten.

Dazu gesellt sich jetzt eine weitere Kollegin: Gerade hat die Redaktion des «Emma»-Magazins von Alice Schwarzer Lobo zum «Sexist man alive» gekürt, zum sexistischsten Mann der Gegenwart also. «Sascha Lobo agiert mit selbstgerechter Arroganz und schwingt die modische Moralkeule, die die Diskussionskultur in diesem Land erschlägt, vor allem in Bezug auf Frauen», schreibt die Jury zur Begründung dieser zweifelhaften Ehre. Damit reiht er sich ein in eine Liste von Männern, zu denen vor ihm schon Rapper Kollegah, FDP-Chef Christian Lindner und Papst Franziskus gehörten.



Der Grund für den Schmähpreis sei seine Haltung zur Prostitution, heisst es in der Begründung der Jury. Lobo hatte in der Talkshow «deep und deutlich» zum Thema Prostitution von seinem «intersektionalen und sexpositiven Standpunkt» gegen die Kriminalisierung von Sexarbeit argumentiert. Damit widersprach er der einzig anwesenden Ex-Prostituierten in der Runde, die ein Buch über ihre Erfahrungen geschrieben hatte. Offenbar verhielt sich Lobo ihr gegenüber so penetrant besserwisserisch, dass sie die Diskussion noch vor Ende verliess.

«Meinungsmeier» gegen «Lumpenpazifistin»

Man kann vom selbst ernannten Feministen und Patriarchatskritiker Lobo halten, was man will. Dass er wirklich der schlimmste Frauenfeind der Gegenwart ist, bleibt eine steile These angesichts der Russen in der Ukraine, den unbelehrbaren Mullahs im Iran und den Amerikanern, welche den Frauen das Recht auf Abtreibung streitig machen.

Allerdings haben die «Emma»-Jurorinnen mit ihrer Auszeichnung auch nicht auf Lobo allein gezielt, wie ihrer Würdigung zu entnehmen ist. Lobo sei auch «stellvertretend für diese Berliner Blase und woke Möchtegern-Meinungsmeier, die im Namen des Feminismus ‹sexpositiven› Neusprech predigen» gekürt worden, heisst es in der Begründung.



Doch es drängt sich der Verdacht auf, dass es den Feministinnen nicht nur ums Thema Prostitution geht. Denn zwischen «Meinungsmeier» Lobo und Alice Schwarzer, selbst auch nicht eben um Meinungen verlegen, war es schon im Frühjahr zu Reibereien gekommen. Als sie Ende April in einem offenen Brief an Bundeskanzler Olaf Scholz gefordert hatte, keine schweren Waffen an die Ukraine zu liefern, hatte Lobo sie daraufhin in einem Podcast als «Lumpenpazifistin» bezeichnet.

«Den Mut zu haben, sich zum Horst zu machen, ist wichtig für die Seelenhygiene.» Sascha Lobo



Inzwischen hat sich Lobo zu seinem neuen Titel geäussert: «Ich bin Feminist, aber vertrete offensichtlich einen anderen Feminismus als Alice Schwarzers Zeitschrift ‹Emma›. Wie ich in der angesprochenen Fernsehsendung sage und ‹Emma› leider überhört zu haben scheint, ist meine Position zur Prostitution zu 100 Prozent deckungsgleich etwa mit dem Deutschen Frauenrat oder der Diakonie», sagte er leicht beleidigt gegenüber dem «Spiegel».

Lieber hätte er sich vielleicht an seine eigenen Worte erinnert: «Den Mut zu haben, sich zum Horst zu machen, ist wichtig für die Seelenhygiene», sagte er vor zehn Jahren gegenüber der FAZ. Und auch wenn sich sonst fast alles verändert hat seither, dieser Satz hat seine Gültigkeit behalten.



Michèle Binswanger schreibt über Menschen, ihre Geschichten und macht vertiefte Recherchen. Sie wurde 2016, 2017 und 2018 zur Gesellschaftsjournalistin des Jahres gewählt. Heute leitet sie zusammen mit Philippe Zweifel das Ressort Kultur, Leben, Wissen, Service der Sonntagszeitung und Mantel-Redaktionen. Mehr Infos @mbinswanger

Fehler gefunden?Jetzt melden.