Super League – Der FCZ tritt an Ort – nur 0:0 gegen Luzern Auch im dritten Spiel innerhalb einer Woche gibt es keinen Sieg für die Zürcher. Das Beste für das Team von Trainer Foda ist, dass es gegen Luzern keinen Gegentreffer zulässt. Thomas Schifferle

Umkämpfte Partie: Zürichs Conde im Kopfballduell mit Luzerns Sorgic. Foto: Keystone

Der Rahmen mit 12’905 Zuschauern ist ganz ordentlich, die Südkurve gibt alles, und am Ende gibt es für die Zürcher doch nichts zu jubeln. Im dritten Pflichtspiel der ersten Woche in dieser Saison bleiben sie zum dritten Mal ohne Sieg. Nach dem 0:4 in Bern gegen YB und dem 2:3 unter der Woche in Baku gegen Karabach bringen sie gegen den FC Luzern nur ein 0:0 zustande.

In der letzten Viertelstunde sind sie nochmals überlegen gegen einen Gast, der mit einer Ausnahme keine grosse Lust mehr zeigt, selbst den Sieg zu suchen. Viel gelingt ihnen nicht, sie finden keinen Weg in den gegnerischen Strafraum. FCL-Goalie Müller muss nur noch einen Schuss abwehren, gegen Dzemaili in der 87. Minute.

Flaute im Offensivspiel des FCZ

Die einzigen Chancen hat der Meister noch in der ersten Halbzeit gehabt. Zuerst verpasst Marchesano eine Hereingabe von Gogia, denn verpasst Kamberi das Tor mit seinem Kopfball nur knapp. Danach herrscht Flaute im Offensivspiel des FCZ, bei dem Trainer Foda gegenüber dem Qualifikationsspiel in der Champions League sechs neue Kräfte eingesetzt hat.

Das Beste für ihn ist, dass er wenigstens kein Tor zugelassen hat, und dafür hat er auch Glück gebraucht. Goalie Brecher lässt einen Cornerball an den eigenen Pfosten prallen, kurz nach der Pause vergibt Ardaiz, der neue Stürmer, aus fünf Metern die beste Chance überhaupt: Er setzt seinen Kopfball an die Latte. Am Ende braucht es eine Parade von Brecher, um grösseren Schaden abzuwenden.

