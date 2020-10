Knall in der Super League – Der FCZ entlässt offenbar Trainer Ludovic Magnin Eine Kanterniederlage zu viel: Ludovic Magnin muss gemäss einem Medienbericht nach fast drei Jahren gehen.

Ludovic Magnin ist ab sofort nicht mehr FCZ-Trainer. Bild: Keystone/Laurent Gillieron)

Seit zwölf Spielen wartet der FCZ auf einen Sieg, die Zürcher sind nach dem blamablen 0:4 gegen Aufsteiger Lausanne sogar Letzter der Super League. Nun reagiert der Stadtzürcher Club: Wie der «Blick» schreibt, trennt sich der FC Zürich von Trainer Ludovic Magnin. Bisher hatte Präsident Ancillo Canepa auch nach zahlreichen Kanterniederlagen in der Vorsaison an seinem Trainer festgehalten – allen Widrigkeiten zum Trotz hatte er Magnins Vertrag im Januar sogar bis 2022 verlängert. Als möglicher Nachfolger gilt Marc Schneider, der am Montagmorgen beim FC Thun zurückgetreten ist.

fas