Die Formkurve

Seit Heiko Vogel den FC Basel als Interimstrainer übernommen hat, gab es aus den letzten drei Super-League-Partien fünf Punkte. Verloren hat der FCB jedoch noch nicht.

Der FC Luzern ist in der Liga in diesem Jahr noch ungeschlagen – und konnte den FCB dabei bereits einmal in die Schranken weisen. Am 28. Januar besiegte das Team von Mario Frick Rotblau auswärts mit 3:2.