Podcast zum Schweizer Fussball – «Der FCB zahlt gleich mehrfach für einen Schiedsrichterfehler» Wieso blieb der Video-Assistent beim Klassiker FCB - FCZ stumm? Verliert Winterthur seinen Trainer an GC? Und muss sich YB im Cupfinal vor Lugano in Acht nehmen? Antworten in der «Dritten Halbzeit». Florian Raz

Das Urteil hat kaum länger gebraucht als das Hin und Her auf dem Platz mit erst gelb-roter und dann doch dunkelroter Karte. Acht Spiele wird Taulant Xhaka für seine mehrfachen Tätlichkeiten gegen den FC Zürich gesperrt. Keine Überraschung nach dem Kopfstoss à la Zidane gegen Nikola Katic am Sonntag. In der aktuellen Sendung unseres Fussball-Podcasts gibt es niemanden, der Xhakas Verhalten im Klassiker verteidigen würde.

Trotzdem findet Tilman Pauls, der FCB werde insgesamt sehr hart getroffen. Schliesslich seien zwei Platzverweise direkt auf den Elfmeterentscheid in der 88. Spielminute zurückzuführen. Ein Pfiff, den der Video-Assistent zwingend hätte korrigieren müssen. «Wenn man davon redet, dass der Videobeweis krasse Fehlentscheidungen eliminieren und für Gerechtigkeit in der Tabelle sorgen solle, dann zahlt der FCB jetzt gleich mehrfach für einen Fehlentscheid. In der entscheidenden Phase der Meisterschaft hat er jetzt längerfristige Probleme, weil ihm Spieler fehlen.»

Neben Xhaka ist auch Wouter Burger in den Tumulten in der Nachspielzeit vom Platz geflogen. Der Holländer ist wie der Zürcher Mirlind Kryeziu für zwei Spiele gesperrt worden.

So hören Sie unseren Fussball-Podast Infos einblenden Ein Podcast ist ein Medium für die Ohren. In der «Dritten Halbzeit» diskutieren wir den Schweizer Fussball. Die neuen Folgen erscheinen jeweils am Montag. Sie finden sie entweder auf unserer Sammelseite, oder Sie abonnieren sie auf Spotify, bei Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast oder Podcast Republic.

Warum Video-Assistent Stephan Klossner seinem Kollegen Alessandro Dudic nicht zu Hilfe geeilt ist, kann keiner in der Diskussionsrunde verstehen. «So macht der Video-Beweis absolut keinen Sinn», findet Thomas Schifferle stellvertretend. Wobei Fabian Sangines immerhin noch etwas Positives findet: «Zumindest waren die Befürchtungen falsch, dass der Video-Assistent dem Fussball die Emotionen nimmt.»

Ausserdem reden wir in der aktuellen Sendung über den Ärger des FC Sion nach dem Elfmeterentscheid im Spiel gegen Winterthur. Wir diskutieren, ob die Winterthurer schon wieder einen Trainer verlieren könnten. Bruno Berner ist als Nachfolger von Giorgio Contini bei den Grasshoppers im Gespräch. Und Thomas Schifferle sagt: «Natürlich kann sich Berner diesen Wechsel vorstellen. Er ist ein GC-Bueb. Und natürlich macht sich der FC Winterthur Gedanken, ob der Trainer Ende Saison gehen wird.»

Und wir fragen uns, ob der FC Lugano so in Form ist, dass er den Young Boys im Cupfinal tatsächlich gefährlich werden könnte. Oder ob es sich ausbezahlt, dass YB die Meisterfeier eigens wegen des Endspiels vorgezogen und ohne Pokal durchgeführt hat.

Was wann besprochen wird

02:18 FC Basel - FC Zürich

25:08 FC Sion - FC Winterthur

32:02 FC St. Gallen - Young Boys

43:29 FC Luzern - FC Lugano

50:41 Bruno Berner zu GC?

52:27 GC - Servette

54:58 Yverdon vor dem Aufstieg

Wir freuen uns über Kritik, Streicheleinheiten oder Fragen, die wir in den kommenden Folgen gern beantworten. Die «Dritte Halbzeit» erscheint im Wochenrhythmus. Schreiben Sie uns hier in die Kommentare, via Instagram an dritte.halbzeit.podcast, melden Sie sich auf Twitter bei @razinger oder via E-Mail bei florian.raz@tamedia.ch .

Florian Raz ist Sportredaktor bei Tamedia, schreibt seit 2001 über Fussball und ist Gastgeber des Podcasts «Dritte Halbzeit». Mehr Infos @razinger

Fehler gefunden?Jetzt melden.