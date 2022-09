Andrin Hunziker vs. FC Basel – Der FCB wird vom eigenen Praktikanten herausgefordert Angreifer Andrin Hunziker ist beim FCB gross geworden, arbeitet auf der rotblauen Geschäftsstelle und empfängt am Sonntag mit Aarau im Schweizer Cup seine einstigen Mitspieler. Dominic Willimann

Sammelt in der Challenge League Spielpraxis: Aarau-Stürmer Andrin Hunziker (rechts). Foto: Marc Schumacher (Freshfocus)

Da Andrin Hunziker in diesen Tagen durch die Geschäftsstelle des FC Basel schlendert, bekommt er den einen oder anderen Spruch mit auf den Weg. Verständlich, schliesslich spielt jener Mann, der zurzeit in der Buchhaltung von Rotblau arbeitet, am Sonntag im Schweizer Cup mit dem FC Aarau gegen «seinen» FCB.