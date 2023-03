Podcast zum Schweizer Fussball – «Der FCB wird am Sonntag gegen YB keine Chance haben» Ist YB nach dem 4:0 gegen Sion bereit für die Basler Wochen? Erreicht Basel wieder einmal einen europäischen Viertelfinal? Ist der Höhenflug des FCZ bereits zu Ende? Florian Raz

Dreimal treffen die Young Boys und der FC Basel innerhalb eines Monats in Super League und Cup-Halbfinal aufeinander. Dabei mögen die Spiele in der Liga zwar weniger Brisanz haben als auch schon in der jüngeren Vergangenheit. Aber auch sie könnten die Stimmung in beiden Clubs massgeblich beeinflussen. In Basel ist sowieso jeder Erfolg im Kampf um einen Platz im europäischen Fussball wichtig. Und in Bern könnte Trainer Raphaël Wicky mit Siegen gegen Basel jene kritischen Stimmen verstummen lassen, die seinen Spielstil als unattraktiv bezeichnen.

«Basel wird am Sonntag in Bern keine Chance haben», sagt Thomas Schifferle in der aktuellen Ausgabe unseres Fussball-Podcasts über die erste Begegnung. Und Oliver Gut dreht noch etwas an der Eskalationsschraube: «Ich würde sogar sagen: Wenn YB dieses Spiel nicht gewinnt, läuft irgendetwas nicht richtig in Bern.»

So hören Sie unseren Fussball-Podcast Infos einblenden Ein Podcast ist ein Medium für die Ohren. In der «Dritten Halbzeit» diskutieren wir den Schweizer Fussball. Die neuen Folgen erscheinen jeweils am Montag. Sie finden sie entweder auf unserer Sammelseite, oder Sie abonnieren sie auf Spotify, bei Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast oder Podcast Republic.

Das sind Aussagen, die unser Berner Vertreter Fabian Sangines so nicht stehen lassen mag. Für ihn ist klar, dass für die Berner bloss die Cuppartie in Basel vom 4. April von Bedeutung ist. In der Liga aber sei der Abstand zu Rang zwei derart gross, dass Sangines glaubt: «Ob YB gegen Basel am Sonntag gewinnt oder nicht, ist dank dem Blick auf die Tabelle komplett egal.»

Ausserdem reden wir in der aktuellen Ausgabe über den Einsatz des Videobeweises bei der Partie Basel gegen St. Gallen. Wir fragen uns, ob in Winterthur eine mentale Blockade verhindert, dass das Team in einem Spiel mehr als ein Tor erzielt. Wir diskutieren, warum ein ehemaliger Assistent von Zinédine Zidane als Chefcoach beim FC Sion anheuert. Und wir besprechen, wieso Mario Frick vom FC Luzern ein derart interessanter Trainer ist.

Wann welches Thema besprochen wird

04:27 FC Basel - FC St. Gallen

25:57 Young Boys - FC Sion

36:53 Grasshoppers - FC Winterthur

44:01 FC Lugano - FC Zürich

49:17 Servette - FC Luzern

Wir freuen uns über Kritik, Streicheleinheiten oder Fragen, die wir in den kommenden Folgen gern beantworten. Die «Dritte Halbzeit» erscheint im Wochenrhythmus. Schreiben Sie uns hier in die Kommentare, via Instagram an dritte.halbzeit.podcast, melden Sie sich auf Twitter bei @razinger oder via E-Mail bei florian.raz@tamedia.ch .

Florian Raz ist Sportredaktor bei Tamedia, schreibt seit 2001 über Fussball und ist Gastgeber des Podcasts «Dritte Halbzeit». Mehr Infos @razinger

Fehler gefunden?Jetzt melden.