Taulant Xhaka: Vertragsanpassung – Der FCB verteilt Xhakas Top-Salär auf mehrere Jahre Anstatt bis 2024 und mit Option besitzt Taulant Xhaka nun einen Vertrag bis 2027. Damit wird Xhaka die Jahresrechnung entlasten, aber auf Dauer nicht weniger Geld erhalten. Oliver Gut

Taulant Xhaka – für immer Rotblau. Foto: Claudio Thoma (Freshfocus).

Um eines klarzustellen: Für den FC Basel und Taulant Xhaka ist das, was kurz vor Anpfiff der Partie gegen Trabzonspor kommuniziert wurde, eine Vertragsverlängerung. So steht es weiss auf schwarz in der entsprechenden Mitteilung auf der clubeigenen Website.

Und irgendwie ist es ja auch richtig. Denn seit diesem Donnerstag, da besitzt Taulant Xhaka keinen Vertrag mehr, der nur bis Ende Juni 2024 gültig ist, aber eine Option auf einjährige Verlängerung beinhaltet. Sondern er hat nun ein Papier, das seine Gültigkeit erst Ende Juni 2027 verliert. Das sind – je nachdem, ob die an Leistungsparameter wie etwa Einsätze geknüpfte Option erfüllt hätte – zwei oder gar drei Jahre mehr an gegenseitiger Bindung und Verpflichtung. Und so etwas darf man gerne als Verlängerung begreifen.

Trotzdem ist es viel mehr eine Anpassung des zuvor bestehenden Vertrags, der letztlich in dieser Verlängerung mündet. Denn für die Verantwortlichen des FC Basel ging es in den drei Verhandlungen mit Taulant Xhaka, dessen Vater und dessen Beratern primär darum, die jährlichen Kosten zu senken. Jährliche Kosten, zu denen der bald 32-jährige Mittelfeldspieler mit seinem Fixsalär von rund 1,3 Millionen Franken plus Prämien einen ordentlichen Posten beitrug.

Im August 2020 und noch unter der Führung von Bernhard Burgener unterschrieben, war Xhaka damit der letzte verbliebene Kaderspieler mit einem jährlich garantierten Millionensalär. Und er war David Degen & Co. damit immer ein bisschen ein Dorn im Auge, weil er – völlig unverschuldet – damit die Rahmenbedingungen sprengte, die man sich aufgrund der finanziell angespannten Situation noch leisten wollte (oder konnte).

Indem man sich – nach zwischenzeitlicher, indirekt öffentlich ausgetragener Frontverhärtung – nun auf einen Kontrakt bis 2027 einigen konnte, geschehen zwei Dinge: Xhaka eröffnet sich die Perspektive, nach Beendigung seiner Karriere im Nachwuchs des FCB als Trainer erste Erfahrungen zu sammeln. Und der Club senkt seine jährlichen Salärkosten. Oder anders gesagt: Er hat jenes Geld, das Xhaka in mutmasslich zwei weiteren Saisons verdient hätte, auf vier Spielzeiten verteilt.

Bis 2027 wird Taulant Xhaka damit nicht weniger, sondern womöglich sogar etwas mehr Geld erhalten haben. Aber unter dem Strich stimmt es für beide Seiten: Eine Clublegende bleibt langfristig erhalten – und ein immer mal wieder schwelender Konflikt ist beigelegt.

Oliver Gut schreibt seit März 2001 für das Sport-Ressort der Basler Zeitung, das er seit 2019 leitet. Vorher für diverse Sportarten zuständig, konzentriert sich der Fricktaler seit 2011 auf den Fussball – und damit hauptsächlich auf den FC Basel. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.