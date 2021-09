Basler 1:1 im Tessin – Der FCB verpasst den Sprung an die Tabellenspitze Rotblau kann im Tessin offenbar nicht gewinnen. Beim 1:1 in Lugano ist Arthur Cabral einziger Torschütze eines insgesamt zu harmlosen FCB. Dominic Willimann

Andy Pelmard (links) musste gegen Christopher Lungoyi und Co. viel arbeiten. Foto: Claudio De Capitani (Freshfocus)

Am Ende ist es immerhin ein Zähler. «Wir sind schon mit weniger Punkten aus Lugano heimgekehrt», sagte Fabian Frei treffend. 1:1 heisst es nach 93 intensiven Minuten im Cornaredo. Intensiv, weil sich die zwei Mannschaften kaum etwas schenken und das Spiel unterhaltsam ist. Intensiv aber auch, weil das Thermometer fast 30 Grad anzeigt.

Es ist also ein überaus schwüler Nachmittag, an dem der zweitplatzierte FCB im Süden der Schweiz die Tabellenspitze der Super League übernehmen möchte. Da der FC Zürich am sechsten Spieltag den Young Boys mit 0:4 unterliegt, kann Rotblau mit einem Erfolg bei Lugano am FCZ vorbeiziehen. Dabei setzt Patrick Rahmen im ersten Pflichtspiel seit der Verpflichtung der vier Neuzugänge in erster Linie auf seine bewährten Kräfte.