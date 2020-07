Zweiter Sieg gegen YB – Der FCB tut, was Bernhard Burgener verlangt Mit dem 3:2-Erfolg über den BSC Young Boys hat der FCB mehr oder weniger vollbracht, was sein Präsident vor dieser Saison forderte: Er weist gegen die Berner eine positive Bilanz auf. Für den Titel wird das aber trotzdem nicht reichen. Oliver Gut

Wieder den Meister geschlagen: Fabian Frei springt in die Arme von Penalty-Held Jonas Omlin, Omar Alderete strahlt. Foto: Claudio de Capitani (Freshfocus).

Wieder stand Valentin Stocker am Rande des Platzes . Wieder gab er Auskunft. Und wieder wollten dabei nicht die ganz grossen Gefühle aufkommen. Der FC Basel hatte soeben den BSC Young Boys in einer spektakulären Partie mit 3:2 besiegt. Er hatte den Meister in die Schranken gewiesen, bereits zum zweiten Mal in dieser Saison. Doch der Captain war in erster Linie: enttäuscht. Und genau so sagte er das auch, um anzufügen: «Wenn du gegen den Ersten gewinnen kannst, dann ist es einfach schade, dass du nicht oben mitspielen kannst, weil du an anderen Orten Punkte liegen lässt. Also bin ich jetzt auch nicht mega happy.»