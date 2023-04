7' TOR für den FCB!

Adams bringt die Gäste in Führung! Nach einem Freistoss von Xhaka auf den rechten Flügel auf Lang, flankt dieser den Ball gekonnt an den langen Pfosten, wo sich der Verteidiger freigelaufen hat und unhaltbar einköpft. Es ist das erste Saisontor für den Ghanaer in der Meisterschaft.