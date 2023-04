Alles zum FCB-Spiel gegen Luzern – Der FCB trifft Pfosten und Latte – und verliert 0:2 Nach der Sternstunde in Nizza gelingt es dem FCB in der Liga nicht, an die Leistung anzuknüpfen. Trotz zwei Basler Aluminiumtreffern ist Luzern das bessere Team. Linus Schauffert

Zeki Amdouni ist für einen der beiden Basler Aluminiumtreffer verantwortlich. Foto: Urs Flüeler (Keystone)

Vor dem Spiel

Mit 120 intensiven Nizza-Minuten in den Beinen stellt sich dem FCB am Sonntag die beste Auswärtsmannschaft der aktuellen Saison (zusammen mit YB) in den Weg. Aufgrund der hohen Belastung nimmt Trainer Vogel sechs Wechsel in der Startformation vor: Neu von Beginn an spielen Augustin, Males, Lopez, Kade, Calafiori und Novoa. Was sich nicht ändert, ist die Formation: Wie am Donnerstag läuft der FCB in einem 3-5-2 auf.

Die erste Hälfte

Zur Pause steht es im Joggeli 0:0 – die 22’966 Zuschauenden, darunter auch Roger Federer, sehen eine Partie mit überschaubarem Unterhaltungswert. Wenn eine Mannschaft zu diesem Zeitpunkt näher am Führungstreffer war, so ist das der FC Luzern. Die Gäste erwischen den besseren Start und haben in der 16. die erste richtig gute Chance, als Sorgic aus nächster Nähe die Latte trifft und Meyer gleich darauf vergibt. Auch danach kommt von den Luzernern deutlich mehr als von den Gastgebern – unter anderem prüft Frydek Hitz per Freistoss aus grosser Distanz. Kurz vor der Pause hat dann Sorgic seine zweite Grosschance – auch diese pariert Hitz hervorragend. Der FCB auf der anderen Seite hat zur Pause gerade mal zwei Torschüsse zu verzeichnen. Diese werden beide geblockt. Sprich, FCL-Goalie Müller muss kein einziges Mal eingreifen. Basel-Captain Xhaka sagt zur Pause: «Man hat gemerkt, dass wir etwas träge, etwas müde sind.»

Die zweite Hälfte

Trotz einer bisher weitgehend harmlosen Offensive startet Vogel unverändert in den zweiten Durchgang. Dementsprechend wenig verbessert sich auch im Basler Spiel. Erst als Ndoye und Burger in der 57. Minute eingewechselt werden, zeigt der FCB im Ansatz, welche offensive Power eigentlich in ihm steckt. Aber eben nur im Ansatz. Ndoye versucht sich kurz nach seiner Einwechslung, schiesst aber am Tor vorbei. Dann ist es der FCL, der – in Hinblick auf den zweiten Durchgang ohne Ankündigung – zum Führungstreffer durch Sorgic kommt. In der Folge hat der FCB Pech: Zuerst trifft Amdouni den Pfosten, dann Zeqiri die Latte. Ein Tor will den Baslern nicht mehr gelingen. Stattdessen ist es Super-League-Debütant Breedijk, der in der 89. alles klar macht und das 2:0 schiesst.

Der Knackpunkt

Die 120 Minuten vom Donnerstag, die stecken den Baslern in den Beinen. Das merkt Taulant Xhaka in der Pause, das merkt man aber auch von der Tribüne aus. Die Niederlage vollends auf diese Zusatzbelastung zu schieben, wäre verfehlt. Es mangelt beim FCB durchaus auch an anderen Orten. Doch eine Rolle spielt sie gewiss. Wären alle FCB-Akteure am Sonntag bei vollen Kräften gewesen, wäre diese Partie wohl anders verlaufen.

Die Unparteiischen

Sven Wolfensberger und sein Team haben im Joggeli einen eher ruhigen Nachmittag. Der Schiedsrichter muss sieben Mal die Gelbe Karte zücken – jedes Mal ist die Entscheidung vertretbar. Auch der VAR meldet sich einmal zu Wort – denn beim Tor von Breedijk besteht kurz der Verdacht auf ein Vergehen. Doch da war keines.

Der O-Ton

FCL-Trainer Mario Frick ging am Sonntag mit einem bestimmten Hintergedanken ins Spiel: «Wir haben uns natürlich erhofft, dass der FCB am Donnerstag bei seinem sensationellen Sieg in Nizza einige Körner gelassen hat.» Er sähe sein Team von der Energie her als «sehr überlegen», auch wenn es bei den beiden Basler Aluminiumtreffern das Glück beansprucht habe. Die gelassenen Körner spricht auch Vogel an: «In diesem Spiel haben wir die Energie, die wir eigentlich bringen müssen, nicht auf den Platz gebracht.» Dann rechnet der Trainer vor, dass sein Team alleine im März und im April 15 Spiele zu bestreiten hat und fügt an: «Es ist schwierig, aber wir wollen es so. Und wir wünschen uns das auch für die nächste Saison so.»

Die Folge

Bei einem Sieg am Sonntag wäre der FC Basel mit den jetzt zweitplatzierten Luzernern gleichgezogen. Es gab keinen Sieg. Also rutschen die Basler einen Platz weiter nach hinten. Siebter ist das Team von Vogel jetzt. Damit rückt nicht nur der angestrebte zweite Platz in die Ferne, sondern auch die Conference-League-Qualifikations-Plätze. Denn vier Punkte Rückstand hat Rotblau nun auf das viertplatzierte Lugano. Weiter geht es am Donnerstag auswärts in Sion (20.30 Uhr) und danach am Sonntag in Winterthur (16.30 Uhr).

