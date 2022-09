Pausenfazit: Males hatte zwei Chancen zur Führung

Zur Halbzeit steht es 0:0. Die erste grosse Chance hatte Darian Males in der 8. Minute. Sein Schuss wurde von Vilnius-Goalie Gertmonas pariert. In der 33. kam Males nach einer Hereingabe von Katterbach zur zweiten grossen Chance, die er ebenfalls liegen lässt. Doch auch Vilnius wurde in der 41. nach einem Eckball, der direkt an die Querlatte prallte, gefährlich. Die Partie spielte sich hauptsächlich im Mittelfeld ab.