28. Minute

Das muss das 2:0 sein

Die Gastgeber überzeugen hier mit grossem Einsatz. Millar spielt zwei Gegenspieler aus und legt auf Tushi. Dieser spielt in die Mitte zu Males, der in die rechte Ecke schiesst. Vor der Linie kann ein Verteidiger noch in den Ball grätschen und zum Eckball klären. Nach diesem kommt dann Millar an der Strafraumlinie zum Abschluss. Sein Ball wird an die Latte gelenkt. Der FCB geht hier fahrlässig mit seinen Chancen um. Aber man muss den Gastgebern auch zugute halten, dass sie hier wirklich alles unternehmen, um weitere Treffer zu verhindern.