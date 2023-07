Neues Format

Wie den meisten bereits bekannt sein dürfte, wird die Super League ab dieser Saison in einem neuen Format und mit neu zwölf Vereinen ausgetragen. Zunächst wird es in diesem schottischen Modell 33 Spieltage geben, ehe die Liga in je sechs Teams unterteilt wird. In der Championship Group werden dann der Meistertitel und die Europacupplätze vergeben, in der Relegation Group geht es gegen den Abstieg: Der Letzte steigt direkt ab, der Vorletzte muss in der Barrage gegen den Zweiten der Challenge League ran. Das Spiel gegen St. Gallen ist für den FCB also das erste Spiel von 33 Partien in dieser ersten Phase der Saison.