Basel trifft erneut auf Bratislava – Der FCB sieht sich gegen Slovan als Favorit – ist aber gewarnt Die Basler treffen in den Achtelfinals der Conference League erneut auf Slovan Bratislava. In der Gruppenphase war dieser Gegner für den FCB zu stark. Tilman Pauls

Dieses Bild will der FCB in den Achtelfinals der Conference League vermeiden: Hängende Köpfe, während im Hintergrund die Slovan-Spieler jubeln. Foto: Claudio De Capitani (Freshfocus)

Die gute Nachricht für den FC Basel ist: Die Gegneranalyse vor den Achtelfinals der Conference League dürfte dieses Mal nicht ganz so arbeitsintensiv ausfallen wie in anderen Jahren. Denn die wichtigsten Informationen zu ihrem nächsten Gegner haben die Basler längst beisammen.

Am Freitag wurden in Nyon die Achtelfinals des Wettbewerbs ausgelost, und die Basler haben einen Gegner zugewiesen bekommen, den sie noch in ganz frischer Erinnerung haben: Slovan Bratislava. Gegen das Team aus der Slowakei hat der FCB zuletzt in der Gruppenphase im Oktober zweimal gespielt.

Nach einem 0:2 im Heimspiel gelang den Baslern in der Slowakei immerhin ein 3:3 nach einem 1:3-Rückstand. Die Resultate zeigen: Slovan hat Qualität. Eine Wiederholung der Spiele würde das Aus in der Conference League für den FCB bedeuten. Trotzdem sagt Trainer Heiko Vogel: «Als Aussenseiter würde ich uns nicht bezeichnen.»

Ein Stürmer mit Schweizer Pass

Slovan ist nicht das erhoffte attraktive Los, wie es zum Beispiel ein Duell gegen Premier-League-Club West Ham gewesen wäre. Nur schon die Tatsache, dass man eben erst gegen diesen Club gespielt hat, dürfte so manchen Fan davon abhalten, ein Ticket für das Heimspiel am 9. März zu kaufen. Allerdings ist Slovan auch ein Gegner, den die Basler durchaus besiegen können.

«Jede Mannschaft, die in den Achtelfinals der Conference League steht, hat etwas zu bieten», sagt Heiko Vogel. Aber die Basler haben nicht zuletzt im Rückspiel gegen Trabzonspor an diesem Donnerstag gezeigt, dass sie dann am besten sind, wenn der Druck am höchsten ist. Und der Druck gegen Slovan wird so kurz vor den Viertelfinals entsprechend hoch sein.

Der Captain von Slovan Bratislava ist Wladimir Weiss. Er heisst nicht nur wie sein Trainer, sondern ist auch sein Sohn. Foto: Claudio De Capitani (Freshfocus)

Der slowakische Meister des Vorjahres steht derzeit an der Spitze der heimischen Liga, ist jedoch mit zwei Unentschieden ins neue Jahr gestartet. Der Topskorer des Teams ist – mit einigem Abstand – Flügelspieler Aleksandar Cavric. Von seinen 16 Saisontoren hat der 28-Jährige auch zwei in den Gruppenspielen gegen den FCB erzielt.

Ansonsten besteht die Mannschaft von Trainer Wladimir Weiss – der Captain von Slovan ist weiterhin sein Sohn Wladimir Weiss – aus grösstenteils unbekannten Namen. Einen Spieler sollte man sich aber vielleicht doch notieren: Seit dem Winter hat Slovan einen Mittelstürmer, der zuletzt ausgeliehen war und nun wieder zurück ist. Er ist Brasilianer, wurde aber in Genf geboren, hat auch einen Schweizer Pass – und heisst Adler.

