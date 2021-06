Debatte um Logo in Regenbogenfarben – Der FCB setzt ein Zeichen für Toleranz – und erntet viel Kritik Fans werfen dem Club vor, Sport und Politik zu verbinden. Auf den Sozialen Medien wenden sie sich vom Verein ab. Robin Rickenbacher

Der FCB hat mit seinem Logo auf die Gleichstellung der LGBTIQ-Community aufmerksam gemacht. Foto: FC Basel

Im Fussball ist eine Debatte um Gleichstellung und Toleranz ausgebrochen. Ausgelöst wurde sie durch die Uefa, die der Stadt München verboten hat, die Allianz-Arena in Regenbogenfarben erstrahlen zu lassen. Es hätte ein Zeichen der Solidarität sein sollen, das die Verantwortlichen beim EM-Spiel am Mittwoch zwischen Deutschland und Ungarn setzen wollten. Hintergrund des Antrags ist ein Gesetz, das die Rechte von Homosexuellen in Ungarn einschränkt.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Die Begründung der Uefa: Die Aktion sei ein politisches Statement. Und ein solches wolle man als politisch neutrale Organisation nicht genehmigen, liess der europäische Verband verlauten.