Alles zum FCB-Spiel gegen GC – Der FCB kommt mit 50 Prozent und ein paar Böcken zur Siegesserie Guillermo Abascal kritisiert den Auftritt seiner Mannschaft in Zürich, weil diese nach der frühen 1:0-Führung den Faden verliert. Zum 4:2-Erfolg über dieses GC reicht es trotzdem. Oliver Gut

Michael Lang (links) hat zum 2:2 getroffen – es ist gleich Pause und es ist der Knackpunkt in einer Partie, in der danach nur noch der FC Basel jubelt. Foto: Claudio Thoma (Freshfocus).

Die Taktik

Guillermo Abascal scheint inzwischen zumindest in Sachen Startformation Konstanz anstelle von Variabilität zu bevorzugen: Er lässt Rotblau abermals in einem 4-2-3-1 agieren und wechselt dabei im Vergleich zum Donnerstag gegen Marseille nur eine Personalie: Adam Szalai darf anstelle von Fjodor Tschalow im Sturmzentrum agieren.

Weiter nach der Werbung

GC-Trainer Giorgio Contini ist nach zuvor vier Niederlagen in Serie nicht wesentlich experimentierfreudiger und setzt auf sein System mit Dreier-Fünfer-Abwehrkette, das mit dem Ball zum 3-4-3 mutiert. Damit weiss der FCB zunächst gut umzugehen, indem er die drei Innenverteidiger konsequent mit drei Angreifern bei der Auslösung stört und sich so zu Beginn einige unkontrolliert nach vorne spedierte Bälle sichern kann.

Die erste Hälfte

Entsprechend überrascht es wenig, dass der FCB den besseren Start in die Begegnung erwischt und sich mehr in der gegnerischen Platzhälfte aufhält als umgekehrt. Der Lohn dafür kommt mit der ersten wirklich grossen Chance und dem 1:0 durch Liam Millar auf Flanke von Dan Ndoye (16.). Was eher überrascht, ist das, was folgt: Der FCB scheint fast freiwillig auf das zuvor gut funktionierende, hohe Pressing zu verzichten und gewährt GC plötzlich Zeit und Raum, um ins Spiel zu finden.

Ein schönes Tor: Liam Millar trifft per Kopf zum 1:0 für den FCB. Foto: Claudio Thoma (Freshfocus).

Das bleibt nicht unbestraft: Kaly Sène entwischt, nachdem Fabian Frei einen GC-Angriff nicht unterbinden kann (24.) – und dann wird ein Sène-Kopfball lang und länger, um schliesslich via Kawabes Hüfte ins Basler Netz zu hoppeln. GC hat die Partie gedreht, führt 2:1 – und beweist vor der Pause, wie instabil diese Mannschaft trotzdem ist, weil man Michael Lang nach einem Corner völlig frei zum 2:2 einköpfen lässt.

Ein kurioses Tor: Hayao Kawabe trifft mit der Hüfte vorbei an Heinz Lindner zur zwischenzeitlichen GC-Führung. Foto: Benjamin Soland (Freshfocus).

Die zweite Hälfte

«Dieses GC muss der FCB schlagen» hat die BaZ vor dieser Partie getitelt – warum, das hat man nicht nur beim 2:2 gesehen, sondern wird von den Zürchern auch danach demonstriert: Frei schlägt einen langen Ball in die Spitze, der eigentlich völlig harmlos ist, weil Bendeguz Bolla diesen unbedrängt per Kopf erreicht. Doch der GC-Ungare bringt es fertig, die Kugel so miserabel zu treffen, dass er damit perfekt seinen Landsmann im Basler Trikot bedient – und Adam Szalai per Kopf am ebenfalls desorientierten GC-Goalie Moreira vorbei zum 3:2 für den FCB zu treffen (52.).

Die Partie ist deswegen nicht gelaufen. GC erholt sich, hat irgendwann mehr vom Spiel – insbesondere, wenn es über die rechte Basler Abwehrseite angreift, wo seit der 57. Minute Sergio Lopez für Michael Lang den Couloir dicht machen sollte. Doch während Lenjani (72.) die beste Zürcher Gelegenheit versemmelt, zeigen die Gastgeber in der 79. Minute ein letztes Mal ihre defensiven Unzulänglichkeiten und lassen Szalai nach einer Freistoss-Flanke des eingewechselten Valentin Stocker ungedeckt, was dieser mit einem sehenswerten Volley zu seinem zweiten persönlichen Treffer nutzt. Der FCB führt 4:2, die Partie ist entschieden.

Der Knackpunkt

Es gibt Partien, in denen dieser einfacher zu benennen ist. Und doch dürfte Langs Kopfball-Tor vor der Pause am ehesten spielentscheidenden Charakter beinhalten. Denn mit besserer Deckungsarbeit liesse sich dieser leicht vermeiden und würde GC mit einer Führung in die Pause gehen – so ist es für die Gastgeber ein Ärgernis, das sie erst verdauen, nachdem sie abermals in Rückstand geraten sind. Eine Sichtweise, die im übrigen GC-Captain Amir Abrashi nach der Partie teilt.

Der O-Ton

«Ich habe heute von meiner Mannschaft ungefähr 50 Prozent von dem gesehen, was ich eigentlich sehen will.» Der Satz stammt nicht von Giorgio Contini, sondern von FCB-Interimstrainer Guillermo Abascal – und sollte dem Trainer des unterlegenen GC folglich auch dann zu denken geben, sollten die Worte etwas übertrieben gewählt worden sein.

«Ich habe heute von meiner Mannschaft ungefähr 50 Prozent gesehen.» Guillermo Abascal, siegreicher Interimstrainer des FC Basel. Foto: Ennio Leanza (Keystone).

Abascal teilt im übrigen die Einschätzung, seine Mannschaft habe nach der frühen Führung den Faden verloren und erklärt sich dies Teilweise mit der mentalen Müdigkeit, die man nach dem Marseille-Spiel mit in den Letzigrund geschleppt habe. Frei nach dem Motto: Gegen GC wirds schon nicht schiefgehen, wenn wir schon mal 1:0 führen. Nun: Schief ist es auch nicht gegangen, die Dramaturgie auf dem Weg zum Basler Sieg war allerdings etwas spektakulärer.

Die Zwischenbilanz

Der FC Basel feiert in der Liga seinen dritten Sieg in Folge – es ist dies eine kleine Serie, die ihm so in der bisherigen Saison nur ganz zu Beginn, mit drei Vollerfolgen zum Auftakt der Super-League-Spielzeit, gelang. In der Tabelle bedeutet dies zwar keine Verschiebung. Aber weil der BSC Young Boys am Samstag gegen den FC Zürich verlor, ist Rotblau nun mit fünf Punkten Vorsprung vor den Bernern und dem FC Lugano Zweiter.

Nichts hat sich logischerweise am Rückstand auf den Leader geändert: Der FC Zürich ist mit zwölf Zählern Vorsprung rasant in Richtung Meistertitel unterwegs.

Das nächste Spiel

Das ist ein Testspiel, dass der FC Basel am Donnerstag in Karlsruhe gegen den dort ansässigen Zweitbundesliga-Club bestreitet (18 Uhr), während der Meisterschaftsbetrieb aufgrund der Nationalmannschaftspause ruht. Danach geht es für Rotblau am Sonntag, 3. April in der Super League weiter – und zwar mit einem Heimspiel gegen das zuletzt anfällige YB (16.30 Uhr).

Grasshopper Club – FC Basel 2:4 (2:2) Infos einblenden Stadion: Letzigrund.

Zuschauer: 5894.

Schiedsrichter: Schnyder.

Tore: 16. Millar 0:1. (Ndoye kann von der rechte Seite unbedrängt flanken. Seine Hereingabe findet den Kopf von Millar, der aus kurzer Distanz mühelos trifft.). 24. Sène 1:1. (Momoh schickt die FCB-Leihgabe mit einem Steilpass in die Tiefe und dieser bleibt vor Lindner eiskalt.). 38. Kawabe 2:1. (Nach einem Durcheinander im FCB-Strafraum köpft der Japaner ein.). 45. Lang 2:2. (Eine Eckballflanke von Esposito verwertet der FCB-Verteidiger per Kopf.). 52. Szalai 2:3. (Bolla mit einer missglückten Kopfballrückgabe, die der Ungar per Kopf ausnützt.). 79. Szalai 2:4. (Stockers Freistoss kann Szalai volley mit links in der langen Ecke unterbringen.) FC Basel (4-2-3-1): Lindner; Lang (56. Lopez), Frei, Pelmard, Tavares; Burger, Xhaka (68. Stocker); Ndoye (86. Fernandes), Esposito (56. Males), Millar; Szalai (86. Kasami). GC (3-4-3): Moreira; Loosli, Margreitter, Seko; Bolla (61. Da Silva), Abrashi (53. Lenjani), Herc (80. Rastoder), Schmid (80. Kacuri); Kawabe, Momoh, Sène (80. Morandi). Verwarnungen GC:

59. Sène (Foul an Pelmard)

66. Da Silva (Foul an Males) Verwarnungen Basel:

88. Stocker (Foul an Kacuri) Bemerkungen: Basel ohne Petretta, Essiam (verletzt), Padula (rekonvaleszent), Gebhardt, Chipperfield, Hajdari, Palacios, Djiga (kein Aufgebot). – Ersatz: Nikolic; Pavlovic, Katterbach, Tschalow.

76. Offside-Treffer von Tavares. Die Zahlen zum Spiel. Grafik: BaZ

Oliver Gut schreibt seit März 2000 für das Sport-Ressort der Basler Zeitung, das er seit 2019 leitet. Vorher für diverse Sportarten zuständig, konzentriert sich der Fricktaler seit 2011 auf den Fussball – und damit hauptsächlich auf den FC Basel. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.