Wegweisende Woche

FCB-Routinier Taulant Xhaka zeigt sich im ausführlichen BaZ-Interview überzeugt: Das Rückspiel gegen Bratislava ist das bisher wichtigste Spiel der Saison. Doch auch das Ligaspiel am kommenden Wochenende hat es in sich. Dann nämlich treffen die Basler in Bern auf den unangefochtenen Leader YB. Sollte es dem FCB in den beiden wegweisenden Spielen zu zwei Siegen reichen, Heiko Vogel sässe bis zum Saisonende ziemlich sicher im Trainersattel. Und während der Nationalmannschaftspause dürfte einkehren, was man so beim FCB in dieser Saison noch nicht kennt: Ruhe.