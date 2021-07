FCB-Test gegen Aarau – Der FCB hat trotz Komik-Einlagen wenig zu lachen Ein 3:3 im Testspiel gegen einen Challenge-League-Vertreter ist kein Beinbruch. Allerdings offenbart Rotblau in der Partie gegen den FC Aarau einige Mängel. Oliver Gut

Raoul gegen Raoul im Regen: Giger (Aarau) gegen Petretta (Basel). Foto: Marc Schumacher(Freshfocus).

Testspiele tragen Sinn und Zweck bereits in ihrem Namen. Es ist nicht heiliger Wettkampf-Ernst. Sondern es geht darum, zu testen und Dinge auszuprobieren. Das macht Patrick Rahmen als Trainer des FC Basel in diesen Wochen der Vorbereitung – erst Recht, wenn er wie an diesem Wochenende ein Testspiel gegen den FC Aarau angesetzt hat, das nur einen Tag nach dem Testspiel gegen Racing Strasbourg ausgetragen wird.

Trotz des Test-Charakters gibt es auch in diesem Spiel gegen den Challenge-League-Vertreter ein Resultat. Es lautet nach 90 vom Regen durchtränkten Minuten im Basler St.-Jakob-Park 3:3.

Das mag nicht so wichtig sein, wenn es ums Testen geht. Es wird allerdings wichtiger, wenn man sich vor Augen hält, wie dieses Resultat zustandegekommen ist. Der FC Basel tut sich im samstäglichen Gewitter nämlich schwer mit dem unterklassigen Gegner. Davon zeugen nicht nur die drei Gegentreffer, die auf ein nicht eben hervorragend funktionierendes rotblaues Verhalten gegen den Ball hindeuten. Sondern davon zeugt auch, wie der FCB zu seinen Toren kommt: Sowohl der erste als auch der zweite Treffer kommt primär deshalb zustande, weil Aaraus Goalie Simon Enzler grobe Schnitzer unterlaufen: : Der Namensvetter des bekannten Appenzeller Komikers sorgt nämlich mit zwei Fehlpässen in die Füsse der Basler für jene Art von Unterhaltung, über die man auf Seiten der Aargauer nicht lachen kann.

Wahnsinnig lustig findet allerdings auch Patrick Rahmen nach dem Schlusspfiff nicht, was er von seiner Mannschaft gesehen hat, die er an diesem Tag mit einer Vierer-Abwehrkette und zwei echten Sturmspitzen in einem 4-4-2 hat agieren lassen. «Wir waren nicht genug konzentriert, nicht genug konsequent in den Zweikämpfen», bemängelt der FCB-Trainer und findet, dass er dies – auch wenn es sich «nur» um ein Testspiel gehandelt hat – in der Nachbearbeitung mit der Mannschaft klar ansprechen werde.

Millars Debüt und Beitrag

Das bedeutet nicht, dass es auch positive Dinge zu sehen gegeben hat. So kommt etwa Liam Millar zu seinem ersten Einsatz für den FCB, als er in der 77. Minute für Edon Zhegrova eingewechselt wird.

Der kanadische Nationalspieler mit britischem Pass, der vom FC Liverpool verplfichtet worden ist, kann in der kurzen Zeit zwar nicht gleich für ein offensives Feuerwerk am linken Flügel sorgen. Doch er leistet einen wichtigen Teil der Vorarbeit zum dritten Basler Tor: Nach ein, zwei Finten findet er mit seinem Pass den ebenfalls frisch (wieder)verpflichteten Darian Males so im Strafraum, dass dieser elfmeterreif gefoult wird und Fabian Frei schliesslich vom Punkt trifft.

Erstmals im rotblauen Trikot im Einsatz: Neuzugang Liam Millar. Foto: Marc Schumacher (Freshfocus).

Das ist in der 82. Minute. Und es ist das dritte Mal, dass der FCB an diesem Abend in Führung geht. Dass er danach zum dritten Mal den Ausgleich kassiert (86.) ist Hinweis genug, dass noch einiges an Arbeit auf Rahmen und seine Mannschaft wartet, bevor es in eineinhalb Wochen in der Qualifikation zur Europa Conference League ernst gilt.

Vorher wird noch einmal getestet. In einer Woche, an der Elbe, beim Hamburger SV. Und davor oder danach dürfte auch in Sachen Transfers noch weitere Bewegung folgen. Zum Beispiel in Sachen Rechtsverteidiger, wo nach dem Abgang Silvan Widmers zum FSV Mainz 05 aktuell der neu verpflichtete Spanier Sergio Lopez der einzige fitte Spieler im Kader ist, der diese Position bevorzugt. Auch Rahmen sagt klar, dass man in diesem Bereich noch tätig werden wolle und nennt eine FCB-Rückkehr von Michael Lang auf Nachfrage als eine mögliche Option, die geprüft werde.

