Trennung vom Catering-Partner – Der FCB hat eine Lösung für die «heilige Kuh» Congeli gefunden Nach 68 Jahren gehen der FC Basel und der FC Concordia beim Catering getrennte Wege. Der Entscheid fiel aber wohl nicht so «einvernehmlich», wie es in der Meldung heisst. Tilman Pauls

Nach der Trennung von Congeli wird der FC Basel bald ein neues Konzept für sein Stadion-Catering vorstellen können. Foto: Dominik Plüss (Tamedia)

Die meisten Fans des FC Basel werden sich natürlich noch an Dani Büchi erinnern. Rund ein Jahr war Büchi als Delegierter des Holding-Verwaltungsrates so was wie der Chef-Umkrempler an der Seite von David Degen. Wo immer der Club nach der Übernahme von Bernhard Burgener neu ausgerichtet werden musste; Büchi war zur Stelle.