Rotblau erklimmt Tabellenspitze – Der FCB hat Cabral – der Gegner nicht In einer umkämpften Super-League-Partie behält der FC Basel beim FC St. Gallen mit 2:0 die Oberhand, weil er einen Goalgetter in den eigenen Reihen weiss. Oliver Gut , Dominic Willimann

Steht in der Liga nun nach sieben Partien bei zehn Treffern: Arthur Cabral. Foto: Christian Merz (Keystone)

Würde Arthur Cabral an diesem Abend ein grünweisses Trikot tragen, die Wahrscheinlichkeit wäre gross, dass der FC St. Gallen sein Heimspiel gewinnt. Oder zumindest nicht verliert. Weil Arthur Cabral aber ein rotblaues Trikot trägt, ist weder das eine noch das andere der Fall – und jubelt am Ende der Partie der FC Basel über einen 2:0-Sieg in der Ostschweiz und den Sprung an die Tabellenspitze der Super League.

Wer die beiden Treffer erzielt hat, muss nach diesen Sätzen nicht mehr unbedingt erwähnt werden. In der 15. Minute trifft Cabral ein erstes Mal, nachdem Liam Millars missglückter Diagonalschuss zur optimalen Vorlage geworden ist, und lenkt so das Spiel in die Basler Bahnen. In der 86. Minute enteilt Cabral bei einem Konter, perfekt lanciert durch den eingewechselten Darian Males, lässt Ati Zigi im St. Galler Tor abermals keine Chance und sichert dem FCB die drei Punkte in der Fremde.