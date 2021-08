Wegweisende Partie – Der FCB greift nach den Millionen Im Auswärtsspiel bei Hammarby geht es für Basel um die Teilnahme an der Conference League – und gleichzeitig um Geld, auf das der Club nicht verzichten möchte. Dominic Willimann

Die FCB-Spieler beim Abschlusstraining auf dem Kunstrasen in der Tele2-Arena von Stockholm . Foto: Claudio Thoma (Freshfocus)

Die Begeisterung hielt sich in Grenzen. Eine verkorkste Saison beendete der FC Basel im Mai auf Platz zwei, 31 Punkte hinter Meister YB. Dass dieses Abschneiden zur Teilnahme an der Conference League berechtigt, war nur am Rande Thema. Schliesslich wusste man über den neuen Wettbewerb nichts. Vielmehr wurde er als drittklassiges Turnier hinter der Champions und der Europa League eingestuft.

Was in Basel in den letzten Jahren zählte, war die Königsklasse oder die Europa League. Aber die Conference League? Sie war die grosse Unbekannte.

Es hiess, die Conference League sei in erster Linie ein Format für unbeschriebene Teams aus für den europäischen Fussball nicht bedeutenden Ligen. Wie Fola Esch aus Luxemburg. Wie Kauna Zalgiris aus Litauen. Oder wie Struga aus Nordmazedonien. Max Kruse, der Fussballer von Union Berlin, sagte im März deshalb: «Europa League hätte ich Bock drauf. Conference League hätte ich irgendwie keinen Bock drauf, ich weiss noch nicht einmal, was das ist.»