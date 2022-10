Andy Dioufs Premierentor

Es war ein äusserst wichtiger Treffer, den Andy Diouf am Donnerstag gegen Bratislava erzielte. Mit dem Anschlusstreffer zum 3:2 brachte er die Hoffnung ins Spiel der Basler zurück. Zudem war es der erste Treffer, den Diouf als Profi erzielte. Dass der 19-jährige Franzose überhaupt beim FCB spielt, ist eine Überraschung. Der Juniorennationalspieler hatte im Sommer Angebote von deutlich finanzkräftigeren Clubs aus Frankreich vorliegen. Doch er entschied sich für die Basler. Und nach seinem starken Auftritt in Bratislava steht er heute in Genf in der Startformation.