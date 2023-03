Neuzugang im sportlichen Bereich – Der FCB füllt die Lücke, die Philipp Kaufmann hinterlassen hat Der FCB hat einen neuen «Sport Coordinator», der Interimstrainer und Sportdirektor Vogel unterstützt. Damit sind fast alle Positionen im sportlichen Bereich wieder besetzt. Tilman Pauls

Ein bislang noch unbekanntes Gesicht bei der Auslosung in Nyon am vergangenen Freitag: Neben Barbara Bigler sitzt Roman Hug, der seit Beginn des Jahres beim FCB angestellt ist. Foto: Keystone

Die Auslosungen der Uefa sind in der Regel nicht besonders spannend. Da werden in Nyon in einer viel zu langen Prozedur Kugeln in einer Glasschüssel durchmischt und anschliessend kleine Zettel in die Kameras gehalten. Aber zumindest aus Basler Sicht hatte die Auslosung am vergangenen Freitag eine kleine Neuigkeit parat.