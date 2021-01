2:2 gegen Lugano – Der FCB findet seine Mittel zu spät Auch im vierten Heimspiel in Folge kann der FC Basel nicht siegen. Beim Remis gegen Lugano zeigt er aber Moral, als er in der Schlussphase zweimal einen Rückstand ausgleicht. Oliver Gut

Ob Heinz Lindner oder Timm Klose, Ciriaco Sforza oder Eray Cömert: Wirklich glücklich sieht nach dem Abpfiff keiner der Basler Vertreter aus. Foto: Marc Schumacher (Feshfocus).

Wahrscheinlich weiss Ciriaco Sforza danach selbst nicht genau, wie er dieses 2:2 gegen den FC Lugano einordnen soll. Also sagt der Trainer des FC Basel: «Zuerst war ich enttäuscht. Aber jetzt bin ich auch zufrieden.» Es passt zu dieser Partie, die seine Mannschaft zuvor gezeigt hat und die über weite Strecken keine gute gewesen ist. Eine Partie aber auch, an deren Ende man feststellen muss: Zumindest Moral hat der FCB gezeigt, weil er in der Schlussphase zweimal einen Rückstand auszugleichen vermag.

Ein erstes Mal gelingt ihm dies in der 84. Minute. Da schiesst der eingewechselte Arthur Cabral nach guter Vorarbeit Afimico Pululus das 1:1 im zweiten Anlauf, nachdem sein Gegenspieler Custodio den Ball zunächst blockiert hat. Ein zweites Mal gelingt es ihm in der 89. Minute, als ein Schuss Pajtim Kasamis von Lugano-Goalie Baumann nur so pariert werden kann, dass der Ball bereit liegt, um von Jasper van der Werff im Vorbeisprinten eingeschoben zu werden.