2:1 im Test gegen Vaduz – Der FCB feiert den ersten Sieg unter Timo Schultz Der FC Basel schlägt den FC Vaduz im zweiten Testspiel unter seinem neuen Trainer mit 2:1. Die Torschützen für Rotblau sind Fabian Frei und Jean-Kévin Augustin. Benjamin Schmidt

Basels Neuzugang Jonathan Dubasin (links) im Duell mit Milan Gajic vom FC Vaduz. Foto: Michael Zanghellini (Freshfocus)

«Tauli, organisieren!» «Lauf durch, Bradley!» «Komm hoch, Anton!» Timo Schultz war – aufgrund des geringen Zuschauerandrangs im Rheinpark Stadion gut hörbar – zumindest akustisch der auffälligste Basler Akteur beim 2:1-Sieg des FCB im Test gegen Challengeligist Vaduz an diesem heissen Samstagnachmittag im Fürstentum Liechtenstein.

Der neue Übungsleiter des FC Basel hatte – zumindest in Durchgang eins – gute Gründe zum Versuch, seine Mannschaft wachzurütteln. Zwar hatte sie mehr Spielanteile, war präsenter als der Gegner, Strafraumszenen blieben dennoch Mangelware. So passte es ins Bild, dass es nach Vorlage von Bradley Fink ausgerechnet ein sehenswerter Distanzschuss von Fabian Frei war (34.), der den FCB in Führung brachte. Vor der Pause passierte dann nicht mehr viel, mit Ausnahme von zwei Schreckmomenten, die Rotblau zu überstehen hatte: Sowohl Taulant Xhaka (37.) als auch Jean-Kévin Augustin (45.) mussten sich angeschlagen behandeln lassen, für beide ging es jedoch weiter.

Der Franzose war es dann ausgerechnet, der unmittelbar nach Wiederanpfiff (47.) den zweiten Basler Treffer markierte, nach Vorarbeit von Anton Kade, der zur Pause zusammen mit Adriano Onyegbule eingewechselt wurde und für deutlich mehr Wirbel sorgte auf dem linken Flügel als Sayfallah Ltaief in Hälfte eins.

In der 61. Minute wechselte Schultz erneut, und zwar gleich sechsfach. So kamen auch die kürzlich verpflichteten Thierno Barry und Jonathan Dubasin zu ihrer Premiere im FCB-Trikot, beide konnten jedoch keine nennenswerten Akzente setzen. Finn van Breemen, der dritte Basler Neuzugang bislang, startete auf links in der Basler Dreierkette und machte ein ordentliches Spiel.

Dieses machten die Liechtensteiner rund 20 Minuten vor Schluss noch einmal spannend, als Chabbi nach einer Ecke zum Anschlusstreffer abstaubte (73.). Bis auf zwei kleinere Vaduzer Chancen stand die rotblaue Führung danach jedoch nicht mehr wirklich in Gefahr, der FCB holte sich nach der 0:1-Niederlage im ersten Test gegen ZSKA Sofia seinen ersten Sieg in der neuen Saison – und Timo Schultz seinen ersten als Trainer des FC Basel.

FC Vaduz – FC Basel 1:2 (0:1) Infos einblenden Rheinpark Stadion. – 1’301 Zuschauer. Tore:

34. Frei 0:1. 47. Augustin 0:2. 73. Chabbi 1:2. Aufstellungen:

Vaduz (4-4-2; 1. Halbzeit): Büchel; Gasser, Berisha, Traber, Fehr; Golliard, Fosso, Wieser, Cavegn; Cicek, Väyrynen.

Vaduz (4-4-2; 2. Halbzeit): Büchel; Gasser, Isik, Xhemajli, Destani; Kräuchi, Gajic, Lüchinger, Djokic; Cicek, Chabbi. FCB (3-4-3): Salvi; Lang (46. Essiam), Comas, van Breemen; López, Xhaka, Frei, Calafiori; Augustin, Ltaief (46. Onyegbule); Fink (46. Kade).

FCB (3-4-3; ab 61. Minute): Salvi; Djiga, Xhaka, Vogel; Kade, Burger, Essiam, Avdullahu; Onyegbule, Dubasin; Barry. Bemerkungen:

FCB ohne Amdouni, Millar und Ndoye (alle Nationalmannschaft). – Verwarnung: Keine. – 83. Pfostenschuss Kade.

Fehler gefunden?Jetzt melden.