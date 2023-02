Das Spiel vom Mittwoch

Es ist nicht besonders lange her, dass der Grasshopper Club Zürich und der FC Basel im Letzigrund aufeinandertrafen. Erst am Mittwoch spielten diese beiden Teams im Cup gegeneinander. Und es war ein torreiches Spektakel: Am Ende waren die Basler mit 5:3 siegreich. Acht Tore in 90 Minuten also – grossartig wäre natürlich, wenn heute beide Teams einen ähnlichen Torhunger an den Tag legen würden.