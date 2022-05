Träger Kick in Genf – Der FCB entschuldigt sich Beim 0:0 bei Servette spielt der FC Basel zum 17. Mal in dieser Super-League-Saison remis. Der Auftritt ist einmal mehr enttäuschend. Trotzdem bleibt Rotblau auf Platz zwei. Dominic Willimann Tilman Pauls

Solch dynamische Aktionen sah man in Genf selten: Wouter Burger (links) gegen Theo Valls. Foto: Pascal Muller (Freshfocus)

Die Hoffnung im Stade de Genève kommt nach 70 Minuten. Sie heisst Fabian Frei, Rekordspieler in Rotblau. Oder anders gesagt: Jener Basler Fussballer, der an diesem Abend in Genf ungewohnt erst Reservist ist, der aber vielleicht in der Endphase noch etwas bewirken könnte.

Unmittelbar nach dem Abpfiff führt sein Weg zu den mitgereisten Fans. Die total zehn Stunden unterwegs sind, um am anderen Ende der Schweiz ihre Farben in diesem letzten Auswärtsspiel der Saison zu unterstützen. Das tun sie mit einer Hingabe - inklusive dem Feiern eines imaginären Tors -, die ihre Lieblinge auf dem Rasen vermissen lassen. Deshalb entschuldigt sich Frei für die schwache Leistung. Und fordert - kraft seines Amtes als Captain - seine Mitspieler auf, das auch zu tun.