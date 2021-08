7. Minute

Playoff bereits nächste Woche

Sollte der FCB sich gegen Ujpest durchsetzen, stünden die Playoffs bereits nächste Woche an. Dort sieht es aktuell so aus, als wäre Hammabi der nächste Gegner. Die Schweden verloren zwar das Hinspiel gegen Cukaricki 1:2, liegen im Rückspiel aktuell aber 3:0 in Front.