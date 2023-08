Die Ausgangslage

Der Saisonauftakt ist dem FC Basel alles andere als geglückt. Nach drei absolvierten Ligaspielen steht erst ein Sieg gegen Winterthur zwei Niederlagen gegen St. Gallen und GC gegenüber. Dazu kam das frühe Aus in der Qualifikation zur Conference League gegen Tobol Kostanay aus Kasachstan.

Mut sollte dem FCB jedoch der Umstand machen, dass der Gegner aus der Westschweiz noch schlechter in die Spielzeit gestartet ist. Lausanne-Sport holte erst einen Punkt aus den ersten drei Spielen und befindet sich noch sieglos auf dem vorletzten Platz der Tabelle. Dank der gestrigen Niederlage des Grasshopper Club in Winterthur könnte Rotblau mit einem Sieg an beiden Clubs vorbeiziehen und punktemässig mit Servette und Lugano gleichziehen.