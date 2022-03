Niederlage gegen Marseille – Der FCB deutet seine Klasse an, scheidet aber trotzdem aus Die Basler zeigen beim 1:2 gegen Olympique Marseille lange einen starken Auftritt. Am Ende scheiden sie aber trotzdem aus der Conference League aus. Tilman Pauls

Sebastiano Esposito nach dem 1:2 gegen Olympique Marseille. Foto: Claudio Thomas (Freshfocus)

Sebastiano Esposito hat sich irgendwo noch ein weisses Trikot geschnappt. Von wem, das erkennt man leider nicht. Er trägt es in der linken Hand, als er seinen müden Körper nach dem Schlusspfiff über den Rasen des St.-Jakob-Parks schleppt. Der Italiener sieht erschöpft aus, enttäuscht, na klar. Am Ende winkt er ein letztes Mal in Richtung der Muttenzerkurve, mit diesem weissen Lappen in der Hand.