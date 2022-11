Und doch wieder auf Kurs: Trainer Alex Frei klatscht, die Spieler Anton Kade (links) und Bradley Fink freuen sich über das Weiterkommen in der Conference League. Foto: Claudio Thoma (Freshfocus)

Bescheiden wird David Degen bei seinen raren öffentlichen Auftritten nie wirken – da kann er noch so oft das Wort «Demut» in den Mund nehmen. Nein, der Mitbesitzer äussert sich auch nach dem 2:1-Sieg seines FC Basel über den FC Pyunik so, dass man dies bei jedem anderen durchschnittlich temperierten menschlichen Wesen als forsch bezeichnen würde.